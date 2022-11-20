联合国气候峰会的谈判代表们周日早些时候通过了一项历史性的协议，设立一个基金，以补偿因发达国家碳污染而恶化的极端天气受害穷国。

这项决定为谈判代表所说的“损失和损害”建立一个基金。这对贫穷国家来说是一个巨大的胜利，这些国家长期以来一直要求获得现金——有时被视为赔款——因为它们往往是气候恶化的洪水、干旱、热浪、饥荒和风暴的受害者，尽管它们对导致全球变暖的污染几乎没有什么责任。

长期以来，补偿基金也被称为气候正义问题。

巴基斯坦气候变化部长雪莉·拉赫曼（Sherry Rehman）说:“这就是我们30年的努力今天终于结出硕果。”拉赫曼经常带头帮助世界上最贫穷的国家。今年夏天，她的国家有三分之一被毁灭性的洪水淹没，她和其他官员用格言说:“ 发生在巴基斯坦的事情不会是孤例。”

马尔代夫环境部长阿米纳特·肖纳（Aminath Shauna）周六对美联社表示，“这意味着像我们这样的国家将得到我们一直倡导的马赛克式解决方案。”

外界专家称赞这一决定具有历史意义。

环境智库世界资源研究所(World Resources Institute)主席阿尼·达斯古普塔(Ani Dasgupta)在补偿基金批准后几分钟表示:“对于房屋被毁的贫困家庭、田地被毁的农民以及被迫离开祖籍的岛民来说，这笔损失和损害基金将是一条生命线。”“COP27会议取得的积极成果是与脆弱国家重建信任的重要一步。”

英国环保智库“第三代环保主义组织”（E3G）的气候外交专家亚历克斯·斯科特(Alex Scott)说，由此可见，当最贫穷国家团结起来，则无往不胜。

“我认为，非常重要的是，让各国政府走到一起，共同制定出至少第一步......如何解决损失和损害的问题，”斯科特说。但她说，就像所有的气候融资一样，创建一个基金是一回事，让资金流入和流出是另一回事。发达国家仍然没有兑现2009年承诺的每年在其他气候援助方面投入1000亿美元的承诺，这些援助旨在帮助贫穷国家开发绿色能源，适应未来的气候变暖。

国际气候行动网络(climate Action Network International)全球政治战略主管哈尔吉特·辛格(Harjeet Singh)说，该协议“给弱势群体带来了希望，他们将得到帮助，从气候灾害中恢复过来，重建生活。”

根据达成的协议，该基金最初将从发达国家以及国际金融机构等其他私营和公共来源获得捐款。虽然中国等主要新兴经济体最初不会被要求出资，但这一选项仍在讨论之列，并将在未来几年进行谈判。这是欧盟和美国的一个关键要求，他们认为，中国和其他目前被归为发展中国家的污染大国有财力和责任支付他们的费用。

该基金将主要针对最脆弱的国家，但也会为遭受气候灾害严重打击的中等收入国家提供援助。

（本文依据了美联社的报道。）