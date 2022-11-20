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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東焚化爐即將營運，台東縱谷成立自救會反對飛灰掩埋場設在鹿野鄉，同時反對底渣作為田埂；台東縣環保局表示，尚未決定掩埋場地點。

台東焚化爐完成試營運，等待驗收後正式啟用，台東環保團體昨天走上街頭，呼籲懸崖勒馬停止啟動。

日前在台東縣議會有縣議員建議營運後的底渣可用來做田埂；同時傳出飛灰掩埋場要設在台東縱谷的鹿野鄉，引起農民憂心，鹿野鄉昨天成立自救會反對鹿野鄉設置飛灰掩埋場。

自救會今天發布新聞稿表示，約1個半月前縣議會有議員建議焚化爐燃燒後的底渣可做田埂，引起農民譁然，擔心會汙染台東縱谷的優質米和釋迦；同時，傳出要在鹿野設置飛灰掩埋場，因此鄉民成立自救會齊聲反對。

當地縣議員候選人潘貴蘭今天推出「反對台東焚化爐啟用後的飛灰貯存場設在台東縱谷」政見；她說，如當選縣議員將全力阻飛灰進駐鹿野鄉，「自己家鄉自己救」，絕對不能接受有毒垃圾汙染環境，危害鹿野良田沃土及水源。

縣府環保局表示，垃圾經高溫焚化處理後，從爐床上掉落下來的殘渣為底渣，依規定經處理及熟化後成為焚化再生粒料，後續可再利用於公共工程；另外被焚化爐空氣污染防制設備攔截下來的即為飛灰，會經處理固化後進行最終處置掩埋。

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環保局指出，台東縣焚化爐產生的底渣目前委託民間業者處理製成焚化再生粒料後運用於外縣市工程，112年度亦已規劃續委託民間業者協助處理；飛灰掩埋場尚未決定設置地點。

環保聯盟台東分會人員、台東大學教授劉炯錫表示，焚化爐焚燒垃圾後會形成爐底渣及飛灰，爐底渣含有毒的鉻、砷、硒、鎘等致癌物；比爐底渣更毒的飛灰兼含重金屬及戴奧辛，完全不能再利用必須固化掩埋，掩埋場底部及四周雖有不透水布阻隔，但地震拉扯防水布會破，時間久了防水布材質老化也會破，大雨時有毒物溶出難免滲漏外洩，都會汙染土地與環境。（編輯：陳仁華）1111120