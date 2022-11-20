【記者 陳顗喆／台北 報導】由教育部主辦的111全國高級中等學校工業類學生技藝競賽，自11月22日至11月24日於執行學校臺北市立南港高工盛大展開，此項全國高級中等學校工業類競賽睽違九年之後，再度由臺北市承辦，共計132所學校984名選手共同參與。競賽主題為「臺灣 111 群英匯臺北 Skills Power Up」，除了技匯菁英之外，競賽亦集結大安高工、木柵高工、松山工農、臺北職能發展學院及臺北城市科大合力協辦，11月25日於南港展覽館隆重揭曉28項競賽職種、172座個人金手獎及281位優勝名次英雄榜。南港高工於本次競賽規劃亮點凸出，除延續工業類技藝競賽「鷹——精準、動向」圖騰精神，並落實以顏色管理區分職種，結合臺北市「熊讚BRAVO」設計概念，展現以下特色：1.規劃設置裁判村，便於加強防疫管理與競賽委員間橫向聯繫。2.租借南港展覽館 2 館 7 樓星光會議中心辦理頒獎典禮，以國際級場地與規格邀請全體參賽師生與貴賓共襄盛舉。3.宣傳臺北市政府吉祥物「熊讚」，設計授權路燈旗、捷運燈箱及彩繪車廂，全力行銷「技藝熊讚」；並在競賽場周邊設置拍照打卡點，歡迎參賽師生透過網路大力推播。4.落實環保減碳，發放專屬聯名版捷運悠遊卡，鼓勵參賽師生搭乘大眾交通工具，同時比賽選手服也特別選用環保材質S.Cafe咖啡紗製作，透氣度、排濕度良好，並藉由競賽機會教育：能源科技的發展可使污染物減少，請共同珍惜我們存在的地球。5.製作28職種專屬的職種徽章，讓來自全國各地的技職好手，以技會友；並邀請60家企業、廠商、單位贊助得獎或未得獎師生獎金、獎品及摸彩獎金，營造技職嘉年華氛圍，希望人人滿載而歸。6.競賽場周邊設置「未來技能展」，邀請先端科技廠商駐點布展，展出如何將科技融入技能學習，展出期間除供參賽師生參觀，也安排本市國中學生組隊前來學習。7.職安概念融入競賽場地並致力提升選手操作安全與舒適度：由企業捐贈人身安全備品如耳塞、護目鏡、拋棄式口罩、護鞋、安全燈等，宣導正確的勞工安全與衛生教育。8.本屆工科技藝競賽金手獎座設計極富巧思，藉由工科齒輪的簡約圖騰，象徵精進技藝、突破自我、挑戰創新。祝賀同學都能在各自擅長的舞臺發光發熱，人生路上圓滿築夢！9.本屆競賽由各界贊助競賽器材、贈送給得獎學生學校、指導老師敬師金、得獎學生獎勵金與頒獎典禮現場摸彩獎品、獎金合計近三千萬元；頒獎典禮穿插設計兩階段摸彩活動並首創出席師生與貴賓皆可參與，共計104個獎項，最大獎為Ionex i-One光陽電動機車一輛。10.頒獎典禮由南港高工團隊負責全場規劃執行，中正高中舞蹈班為典禮開場表演重新編舞錄音，並由稻江護家協助頒獎典禮禮賓服務，動員北市友校協力完成，展現團隊分工精神。11.競賽期間(11月23日)，搭配「教育局元宇宙教育巡迴推廣車」於南港高工設點展出，由推廣教師實境講解及 AR/VR 技術體驗課程，讓師生快速掌握、體驗新興科技的魅力。本屆全國高級中等學校工業類學生技藝競賽即將登場，歡迎密切關注111學年度工科技藝競賽活動網頁( https://www.nkhs.tp.edu.tw/ischool/publish_page/190/ )，其中職種介紹、競賽日程、競賽花絮、防疫規定均即時更新相關資訊；同時11月25日上午八點四十分起頒獎典禮全程熱線直播，歡迎大家熱情參與，一同為全體選手加油打氣，臺北 Skills Power Up 「熊讚」！上圖：111全國工科技藝競賽，結合臺北市「熊讚BRAVO」設計概念。下圖：金手獎座設計極富巧思，藉由工科齒輪的簡約圖騰，象徵精進技藝、突破自我、挑戰創新。【更多新聞】

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