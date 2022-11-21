台泥 (1101-TW) 企業旗下達和航運今 (21) 日與日本四國新來島造船廠 (SHIN KURUSHIMA DOCKYARD CO., LTD.) 舉行水泥專用船新造船簽約儀式。此次為達和航運近 3 年購入的第三艘新式環保水泥船，預計 2025 年首季交付加入營運。

台泥企業近年積極開展綠色轉型，達和航運也推動數位智能化船隊管理及綠色港埠，加入節能減碳行列，2020 年起分階段完成船、岸端岸電系統建置，在船舶靠泊期間，透過電纜連接使用岸上台電電源，暫停船上燃油發電機使用，透過「以電代油」，降低屬輪泊港期間污染物排放，改善港口空氣品質，推動綠色運輸。

達和航運去年岸電使用效益，二氧化碳排放量減少 197.4 噸，降低燃油耗用約 134 噸，未來隨著新造船與岸電設備的導入，搭配和平港、台中港及高雄港港站系統上線，預估 2025 年可減少二氧化碳排放量近 2806 噸，節約燃油約 2356 噸，有效達成節能減碳目標，為環境永續貢獻心力。

台泥企業董事長張安平表示，作為世界公民，我們只有一個地球，應該要盡力降低二氧化碳排放，全球貿易近 90% 是仰賴海上船舶運輸，港口與新造水泥船都有要求加設岸電，當船舶靠泊後，不需要使用船上的燃油發電機，因此可以大幅降低二氧化碳及溫室氣體排放。

張安平期望，2025 年、2030 年甚至 2050 年，都可在船及設備上更優化，持續朝節能減碳邁進，也期待船廠可以設計出更環保有效率的船舶，一起對世界有所貢獻。

丸紅商社航空船舶本部副本部長中川聡指出，新來島造船廠在日本是很知名的造船廠，很多專家共同建造水泥船，使水泥船的設備、性能、油耗效率不斷精進，往永續發展邁進。

達和航運新式環保水泥船預計 2025 年第 1 季交付、加入營運，近年已積極投入船隊汰舊換新計畫，與日本知名造船大廠合作導入節能環保船型，近 5 年來已購置 3 艘新式水泥專用船與 7 艘新式散裝船加入營運，減排能效優於國際環保法規標準，大幅提升船隊競爭力。

達和航運目前船隊平均船齡僅 6 年，相較於全球平均 10 年以上的船齡具有年輕化船隊的優勢，未來新造水泥專用船的加入，更將提升整體營運效力及業績，達和航運新造水泥船在節能減碳、環境友善及營運效率表現，都較舊有船型優異。

經計算，新造船的能源效率設計指數 (EEDI) 符合第二階段標準，較參考基準值降幅可達 20.1%，日燃油消耗率較前一代水泥船減少 7.8%。

台泥企業與達和航運建置的岸電系統第一期已在 2020 年完成達洋輪、和平港建置工程並啟用，第二期除今年完成達斐輪加改裝工作，也將在 2023 年底前完成台中、高雄兩港岸電設施建置。