中華電信工會今 (21) 日赴總公司門口抗議，提出兩大訴求，包括補足去年加薪薪資以及調整新制勞退提撥率至 15% 以上，對此，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂回應，將與工會持續溝通，承諾在符合公司治理下，不排除以各種獎勵方式共享經營成果。

謝繼茂表示，公司一向將員工視為公司重要資產，同樣重視勞資之間的夥伴關係。因此，確保員工工作權益、照顧員工福祉，以行動讓員工安心致力於工作，願與員工共享經營成果。對於工會訴求的議題，將會與工會持續進行理性溝通，期盼勞資攜手共創企業永續發展榮景。

謝繼茂承諾，在符合公司治理下，不排除以各種獎勵方式與員工共享經營成果，用以激勵員工並感謝員工辛勤付出與努力。除了為個人及企業創造更高價值，在善盡企業對勞工的照顧義務下，同步實踐企業的社會責任。

中華電信工會指出，去年公司並未依照對外宣稱幅度加薪，加上今年前 10 月獲利增加狀況下，應補足去年未加薪額度，並且再繼續加薪；公司應立刻補足 2021 年度未加薪 2500 元，加上本年度加薪 5000 元，總共加薪 7500 元。

另外，2005 年 7 月 1 日後進入公司的會員員工，依照勞工退休金條例規定，由雇主每月提撥其薪資 6% 至勞工退休金個人專戶，不過新制退休金與適用勞動基準法舊制年資領取的退休金差距大，為留住年輕人才，應將新制勞退提撥率由 6% 調升為 15%。

對於工會訴求，中華電對此表示，除了每年依據考核調升薪資外，也在 2020 年全面調薪，調幅介於 3-5%。而公司為體恤員工因應消費者物價指數成長帶來影響，也在今年 1 月 1 日起調薪 4%，以及去年稅前淨利超越年度目標績效，額外加發一次性激勵金。

此外，為照顧及體恤新進人員，考慮物價持續上升，通膨壓力大，今年 6 月調高新進人員起薪水準，調幅約 6%，同時積極建構友善的職場環境，推出「全方位福利措施」以減輕年輕同仁生活上的負擔及壓力，並增加員工在職場的幸福感。