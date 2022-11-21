2022年11月21日 環境資訊中心特約記者 孫文臨台東報導 環境資訊中心特約記者 孫文臨台東報導

2002年千人反台東焚化爐遊行，時隔20年，仍難敵縣府重啟焚化爐，今年亦逢九合一地方大選，19日環保團體再號召近百位民眾走上街頭，高喊口號「反焚化爐救台東」，抗議焚化爐污染台東淨土，呼籲民眾票投反焚化爐候選人。

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「20年前可以擋下焚化爐，20年後台東的人口更少、垃圾也更少，沒道理要重啟。」不少當年遊行隊伍中的人們再度上街。20年前籌辦台東反焚化爐遊行的前台東市長賴坤成，今年再度擔綱召集人。他表示，焚化爐不是垃圾處理的萬靈丹，解決垃圾問題有很多方法，他在任內推廣資源回收、垃圾減量，就成功讓台東市廢棄物減少一半。

環保聯盟台東分會等環保團體於19日發起反焚化爐遊行，數十位居民到場聲援。攝影：孫文臨20年前反對、20年後仍走上街頭抗議 環團、居民齊籲守護台東環境

「20年前可以擋下焚化爐，20年後台東的人口更少、垃圾也更少，沒道理要重啟。」20年前走在反焚化爐的遊行隊伍中，環保聯盟台東分會成員廖秋娥20年後仍站出來堅決反對台東焚化爐。他說，台東地廣人稀沒有使用焚化爐的必要，只要積極推動資源回收、垃圾減量，並新設掩埋場就可以解決垃圾問題。

20年來堅決反對台東焚化爐的，還有在都蘭經營生態農場的徐蘭香，為了留給下一代健康環境，20年前他帶著女兒站出來反對焚化爐，如今則帶著孫子走上街頭抗議，遊行過程中也積極向圍觀的民眾宣導反焚化爐的原因，希望能有更多人加入守護台東環境的行列。

短短的遊行隊伍中，許多是20年前就站出來堅定反對焚化爐的民眾。攝影：孫文臨

除了反焚化爐班底，這次遊行也有生力軍，台東專科學校建築科老師李宜純是其中之一。他批評，台東焚化爐蓋在海邊是選址錯誤，當海風一吹來，污染會往台東市區飄散，雖然有空污防治技術，但仍無法完全防止所有的細懸浮微粒污染。他認為，現今再利用技術成熟，應以資源回收取代焚化垃圾。

環團憂焚化爐污染台東淨土 擋了20年仍難敵重啟

1997年台東縣政府提出焚化爐興建計畫，隨即引起環團抗議，質疑台東縣每日垃圾量僅約150噸，焚化廠的設計量卻高達每日300噸，啟用焚化爐不僅經濟效益不彰，更可能會代燒外縣市垃圾，污染台東珍貴的好山好水好空氣。

2002年11月14日，時任台東市長的賴坤成發起千人遊行反對焚化廠，順利擋下台東焚化爐。然而，台東焚化爐今年2月重啟運轉。台東縣政府表示，由於既有掩埋場飽和，外縣市也不願繼續代燒垃圾，必須重啟焚化廠。

縣府承諾不收受外縣市廢棄物，若進廠垃圾量不足，就會啟動降載運轉，也會嚴格把關空污排放，台東焚化廠目前已處理約1.1萬噸廢棄物。

時隔20年，賴坤成再度擔任台東反焚化爐聯盟召集人。他表示，台東縣府為了這座焚化爐已經賠了25億，重啟後要付出的代價更高。自己20年前擔任台東市長時，透過推廣資源回收、垃圾減量，大幅減少台東市一半的廢棄物。要解決垃圾問題有很多方法，而非只是便宜行事、重啟焚化爐。

台東焚化廠爭議超過20年，於今年正式啟用。攝影：孫文臨垃圾越多，編列的處理經費就越多 方儉控縣府無心推減量

參與環境運動多年的綠色消費者基金會董事長方儉也在遊行隊伍中，他批評，1990年代至今，台灣的廢棄物處理已淪為官商勾結的小金庫，焚化廠背後的貪污腐敗問題盤根錯節、弊案叢生，只要垃圾越多，能夠編列的處理經費就越多，導致政府根本無心推動垃圾減量。

長期關注廢棄物問題的看守台灣協會秘書長謝和霖也說，台東焚化爐啟用前，原先規劃設置廚餘處理廠，後來卻不了了之，為了滿足焚化爐處理量，就得不斷製造垃圾。

他指出，日本上勝町原本也有焚化爐，但在當地居民積極推動垃圾減量後，資源回收率從40%提高到100%，成為全球聞名的零廢棄小鎮，只要大家共同努力積極減少垃圾，就不需要啟用焚化爐。

方儉（左一）從台北到台東聲援反焚化爐遊行。攝影：孫文臨

謝和霖也提到，焚化爐排放的空氣污染中含有戴奧辛與重金屬，兩者無法即時監測，只能透過人工採樣再進行測量，且每次僅採樣約六小時就能符合監測標準，但實際排放量往往是這六小時的監測數據的30到50倍以上。

台東縣環保局則回應，台東焚化廠是依照環保署「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」規定檢測戴奧辛，並於環評中時主動加嚴標準，已較現行法規標準再削減一半。

反焚化爐遊行人數銳減 藍綠兩黨候選人皆未現身

跟20年前千人反焚化爐遊行抗議的盛況相比，今年遊行只有近百人站出來，頂著豔陽走完兩小時、6公里的路線，最終和平落幕。除台東縣長參選人陳長宏、縣議員參選人林冠任、陳允萍等人到場簽名聲援外，藍綠兩黨候選人都未現身，台東縣府也未派員出面接受陳情。

台東焚化爐爭議超過20年，每次選舉都成為攻防必考題，前縣長徐慶元競選時曾宣示停建，當選後卻改口縣府無力賠款而續建完工；前縣長黃健庭宣示任內不啟用焚化爐，最終賠款19.6億買回焚化爐；現任縣長饒慶鈴當年競選時曾表態不啟用焚化爐，結果上任後編列4.7億預算重啟焚化爐，今年正式重啟運轉。即便目前已有幾位候選人承諾反對焚化爐，上任後能否實踐其政見，仍有待觀察。

反焚化爐遊行隊伍經過縣長饒慶鈴的競選看板。攝影：孫文臨延伸閱讀

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又名小鹿，經常把筆搬來搬去，喜歡潛水、爬山、旅行、音樂、文學、電影、煮咖哩、吃甜點...族繁不及備載。身而為人有點抱歉，也以鹿刻Luke為名寫字，努力辨識海中每一滴水的真名。