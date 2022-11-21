近期興吃醬油蟹，邊嘆邊飲酒睇世界盃，對蟹饕來說是一大樂事！不過，吃生醃蟹很容易吃了寄生蟲，嚴重可致食物中毒，甚至死亡！近日一名網民表示，其父親早前從網上的飲食頻道看到生醃醬油蟹的做法，隨即大展身手炮製給家人吃，結果令一家4口齊齊爭廁所肚痾。食安中心曾列出食用生蟹帶來的風險，嚴重可致腦膜炎。

上網自學整生醃醬油蟹

近日（20日）一名網民在連登討論區以「老豆跟唔熟唔食整醬油蟹食 成家肚痾到XX」為題，指他的爸爸從網上自學整日本「Royal級」醬油蟹，也跟足教學特意選用頂級蟹來炮製，並與家人分享。爸爸更滿心歡喜、很有成就感地說：「正呀！」結果，一家4口翌日爭用1個廁所肚痾。

雖然生蟹有寄生蟲的風險，不過樓主表示：「老豆話酒會殺蟲蟲。」誤信爸爸的話，結果換來腸胃不適，不斷肚痾。樓主經歷吃醬油蟹的教訓後，感到十分後悔，亦忠告千萬不要吃醬油蟹。

網民嘲：落酒可以殺菌？

帖文引起熱議，有網民不滿涉事的飲食頻道教人做如此高風險的食物，表示：「教煮餸使唔使考牌？」另外，有人批評事主父親欠缺衛生意識，稱「咩年代？仲信落酒可以殺菌？」有人則嘲諷事主，「（爸爸）係咪幫全家買咗保險，佢係受益人」？

樓主其後則回應網民，指自己都有少少食物中毒的典型症狀，例如咳嗽、呼吸困難、血痰、胸痛、腹痛、腹瀉等。

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食安中心：酒不能消滅細菌微生物

根據食安中心資料，生蟹有機會有不同的病原體，例如霍亂弧菌及副溶血性弧菌和衞氏並殖吸蟲（肺吸蟲）等細菌及寄生蟲。即使用酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些微生物。只有徹底烹煮食物，才可避免這些病原體引致的疾病。

吃受污染醃製生蟹可致食物中毒

食安中心解釋，市民若進食了受污染的醃製生蟹，因應病原體的種類，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。病徵如下：

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

同場加映：食大閘蟹安全貼士

生醃蟹容易有寄生蟲和細菌，不吃為妙。現在是食大閘蟹的季節，即使煮熟了，也要懂得吃，才不會吃下排泄物重金屬及寒涼的地方。為大家整合了中醫及大廚的食大閘蟹安全貼士。

胃痛腹瀉組合 VS 解寒消滯組合

呂兆陞中醫師曾接受《星島頭條》訪問指，大閘蟹屬性寒涼，具散熱、活血化瘀之功效。所以，吃大閘蟹時適宜搭配一些性質偏溫的食材，不宜搭配性質偏寒涼的食物，以免損傷陽氣。同時，大閘蟹較難消化，所以搭配食物時，也應該選擇一些具有消食化滯和解魚蟹毒功能的食材。至於食用份量，他提醒，大閘蟹不宜吃過量，每次最多1至2隻。

呂醫師指，吃大閘蟹時不宜配搭以下3類食物：

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

呂兆陞醫師建議，吃大閘蟹時宜配搭以下3類食物：

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

4類人慎吃大閘蟹

除了以上吃大閘蟹的貼士，也要留意自己的體質及身體狀況，呂兆陞指，有4類人要慎吃大閘蟹：

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

4個部位不宜吃

此外，帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄接受《星島頭條》訪問指出，忌吃大閘蟹4個部位，因為骯髒、寒涼，並可能會吃下排泄物、細菌和微生物：

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

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