最近入登陸香港市場的 LANNUE 及 Acaderma ，前者是 成立於 2019 年的韓國護膚品牌， 品牌名稱 LANNUE 由 LANG 和 AVENUE 組成，意思是「持續的陪伴」。品牌致力推崇簡約護膚保養程序，以減少使用過多護膚產品，對皮膚造成負荷。品牌產品靈感來自於使皮膚恢復活力的水療護理，讓您在家中舒適地體驗奢華水療級的保養，煥發肌膚活力。品牌採用東西方草藥提取物，在韓國研發團隊和經驗豐富的美容師精心挑选和完美協調下，以提供保濕、鎮靜、抗衰老和亮白的多重功效，迎合所有皮膚類型。

點擊圖片看LANNUE王牌產品精選：

LANNUE神經醯胺全效清潔洗面凝膠/$269。

LANNUE日常水療濃縮安瓶精華/$589/10x3ml。

LANNUE防曬乳霜SPF50+PA+++/$289。

LANNUE黃銅美容刮痧/$399。

Acaderma 的 品牌名字 則 源於學術界創新生物科技（ Academia ）和嚴謹皮膚醫學臨床驗證（ Dermatalogy ）。 品牌 倡導科學、綠色護膚哲理， 同時支持 可持續 美容概念 。品牌產品配方上花了不少心 思，採以 高能活性的精簡配方，只添加 Acaderma Labs 親 自 測 試的 有效高品質活性成分和對皮膚有益的成分，強調 無 添加。 品牌同時堅持 減少對皮膚和環境不必要的負擔，產品絕不添加合成色素、香精香料、刺激性防腐劑等，務求每種膚質都適合使用。

Acaderma倡導科學、綠色護膚哲理，同時支持可持續美容概念。

盈透倍護精華液/638，蘊含多達十三種先進活性成分複合，雞尾酒式複合配方多管齊下，全方位抗氧化、抗藍光、抗污染。

綠洲潤護精華露/$549，蘊含油橄欖提取物、積雪草提取物、羧甲基葡聚醣，全方位抗炎並促進免疫修護。

月光瑩透精華露/$959，所含的二葡糖基棓酸和超强抗氧化成分紫檀芪、依克多因改善膚色不均、暗啞發黃等問題，令肌膚重現光澤緊致。

圖：各品牌提供