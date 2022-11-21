2022年11月21日 環境資訊中心記者 劉庭莉報導 環境資訊中心記者 劉庭莉報導

九合一選舉即將在週末登場，桃園環團今（21）逐一拜會、邀請四位桃園市長候選人簽署「氣候與空污治理」承諾書，賴香伶、鄭寶清親自簽署，張善政、鄭運鵬陣營則由發言人代為收下，尚未回覆是否簽署。

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承諾書包含三大訴求，包括2025年無煤桃園、2030減碳目標從40%提高至六都最嚴的50%，還要推動中油第三天然氣接收站（三接）2035至2040年的退場機制。環團稱，桃園是北台灣「第一碳都、煤都」，希望藉由達成承諾事項，改善桃園的空污問題。

民眾黨籍桃園市長候選人賴香伶親自簽署「氣候與空污治理」承諾書。圖片來源：台灣健康空氣行動聯盟提供

環團：桃園為北台灣第一碳都、煤都 訴求2025無煤城市

11個桃園民間團體及台灣健康空氣行動聯盟共同提出桃園版的「氣候與空污治理」承諾書，台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，2020年桃園的溫室氣體排放總量高達2571萬噸，在縣市排名第四，接近全國10%，可說是北台灣「第一碳都」。在用煤方面，桃園也是北部「第一煤都」，據統計，2019年桃園使用生煤業者共112家，生煤總核可使用量達283萬噸，等於同年麥寮煤電廠97%的用煤量，也等於2020年台中火力發電廠十座燃煤機組1/3的用煤量。

趙慧琳進一步指出，桃園市雖有同步使用天然氣、生質能進行能源轉型，卻無2050年前的脫氣期程，且燃煤汽電共生鍋爐占總用煤超過65％，卻一直到2030年才推動轉型，進展過於緩慢。

他也提到，全台燃煤汽電共生總裝置容量占比50%的雲林、15%的高雄、11%的台中，這三縣市皆有地方首長候選人承諾不晚於2027年的脫煤期程，桃園市占比8%，應該也要承諾脫煤，轉型無化石燃料電力。

另外，桃園在地聯盟理事長潘忠政提到，今年3月三接外推方案環評，中油已規劃從台中新增海管到大潭作為備用，故也要求候選人，當選後應督促中油，積極推動2035到2040年期間的退場機制。

11個桃園民間團體及台灣健康空氣行動聯盟提出「氣候與空污治理」承諾書，要求桃園市長候選人承諾三大訴求。圖片來源：台灣健康空氣行動聯盟提供

鄭寶清、賴香伶簽署承諾 張善政、鄭運鵬由競總代收

承諾書今日（21）送到各候選人手上，民眾黨籍候選人賴香伶親自簽署，更表示將成立市長層級的減煤、脫煤辦公室，讓桃園工業區將減煤期程納入透明化的政策中。無黨籍候選人鄭寶清除了現場親簽外，還補簽了藻礁公投推動聯盟發起的守護藻礁承諾書。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天親自簽署「氣候與空污治理」承諾書，並補簽守護藻礁承諾書。圖片來源：台灣健康空氣行動聯盟提供

至於國民黨籍張善政、民進黨籍鄭運鵬則皆為競選總部代收，潘忠政表示，兩位候選人態度較為謹慎保守，「顯然不可能在今天有具體承諾」。承諾書在三天前皆已送達候選人手中，環團表示希望兩日內能收到回覆，若沒有，「代表他們真的是不重視」。

趙慧琳也提醒，截至今（2022）年11月17日的統計顯示，中壢測站氮氧化物（NOx）超標世界衛生組織（WHO）新指引的不良天數308天，為全國第三高，而像平鎮（151天）、桃園（131天）、大園（89天）、龍潭（82天）等，皆名列全國前幾名，呼籲桃園市長候選人，應更重視空氣污染危害。

國民黨籍桃園市長候選人張善政由競選總部代為收下承諾書。圖片來源：台灣健康空氣行動聯盟提供

民進黨籍桃園市長候選人鄭運鵬由競選總部代為收下承諾書。圖片來源：台灣健康空氣行動聯盟提供

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