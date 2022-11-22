一些专家向美国之音表示，数据监控和人类饮食变化是中国可以用来减少其甲烷（沼气）排放的一些方式。

据全球甲烷追踪器(Global Methane Tracker)的数据，中国去年排放了58.3立方吨的甲烷。中国没有签署2021年格拉斯哥全球气候大会COP26首次提出的“全球甲烷承诺”。这一承诺要求将全球甲烷排放量从2020年的水平，到2030年减少30%。

作为一种温室气体的甲烷，是造成全球气候变暖的四分之一的因素，对全球的增温潜势是二氧化碳的80倍。

中国最近的有关甲烷的数据来自2014年。该数据显示，中国将近一半的甲烷排放来自电力行业，其次是农业。

中国气候变化特使解振华在埃及举行的2022年全球气候大会COP27上表示，中国起草了一个行动计划，力争控制甲烷排放，聚焦石油及天然气、农业和都市垃圾管理。

他说，中国将不得不改善其定量甲烷排放。这一评论与非政府组织“全球甲烷枢纽”的首席执行官马塞洛·梅纳（Marcelo Mena）的说法吻合。梅纳是智利前环境部长。

梅纳向美国之音表示，“(甲烷)数据有时来自基本的文字审核，不一定与观察的一致。如果那个信息不完整，将很难实际上制定可信的减排方法。”

梅纳建议使用远程感应从高空及地面测量排放。设在慕尼黑的欧洲地球科学联合会（European Geosciences Union）今年出版的一篇文章说，科学家估计，中国甲烷的排放量比中国的官方数据高出21%。

美国约翰·霍普金斯大学环境健康及工程助理教授斯考特·米勒（ Scot Miller ）表示，随着美国与中国在COP27上恢复气候问题的讨论，在监测甲烷排放上的科学合作可能是一个关键领域。

他对美国之音说，“从太空监测排放的技术，仍在改进和发展中。一个可以合作的实际领域是将科学专业知识合力，探索出我们如何能够最有效地利用这些卫星观测，以及我们如何继续帮助大幅度推进这一技术的方式。”

米勒的研究发现，中国从2010到2015年的煤矿甲烷排放每年都有上升，令中国那一阶段的减排政策实际失效。由于中国一半多的电力仍旧来自燃煤的火力发电，其与煤炭相关的甲烷排放持续高企，相当于全球航运行业的碳排放量。

全球能源检测(Global Energy Monitor)的报告表示，中国去年的能源危机令当局提升煤炭供应，开采了4070立方吨，估计向大气层排放了250万立方吨的甲烷。

废弃的煤矿是煤炭甲烷排放的另一个来源。

米勒说，“我们不知道来自那些煤矿的甲烷排放是多少。”

据2021年的一项研究，来自废弃煤矿的甲烷排放增长预计将比仍在作业的煤矿要快很多。目前，最有效的封闭煤矿、防止甲烷泄漏的方式是缓慢地灌水。但是当地媒体报道说，中国没有处置废弃煤矿的机制或政策。

中国在力争转换到更清洁能源的方式，一直是扩大天然气的使用，作为煤炭的替换。但是，最近的一个研究显示，使用天然气所带来的碳排放减少可能被甲烷泄漏所抵消。

农业是中国第二大甲烷排放来源，主要是牲畜消化、排泄和水生植物。在全球气候大会COP27上发布的来自“改变市场基金会”( Changing Markets Foundation)和“农业与贸易政策研究所”( Institute of Agriculture and Trade Policy)的报告说，15家奶牛和肉类公司的甲烷排放总量要超过俄罗斯全国的排放。

“农业与贸易政策研究所”的农村及气候战略主任本·列利斯顿(Ben Lilliston)通过电邮对美国之音说，“中国作为全球最大的肉类生产和消费国，发挥至关重要的作用。”

“改变市场基金会”的项目主任乌班妮克（Nusa Urbancic）在接受美国之音视频采访时说，要减少甲烷排放，“解振华建议使用沼气，所以要建设沼气工厂来处理这些巨大农业运作产生的肥料。”

她说，“我们的关切一直是，这有可能进一步奖励加紧进行这类的运作。如果你建设巨大的沼气工厂，你就需要更多的肥料。这可能将你锁进这个工业化牲畜生产体系，而我们坚信这实际上是需要废除的。”

乌班妮克表示，人类的消化变化能够带来粮食生产变革，能够最终减少甲烷排放，而不是使用沼气。

她说，“我们应当放弃产生高碳排放的肉类和奶制品，转向更健康的饮食。在这里中国实际上有一个机会，是吧？它能提供更多的革新，建立更可持续性的生产系统，你可以从豆类、扁豆类和其他基于植物的物质中生产蛋白。”

这里需要中国的承诺。列利斯顿说，“没有中国的积极参与，要达到全球甲烷承诺所列出的到2030年减少30% 排放的目标，将是非常困难的。”