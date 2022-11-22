聯邦國際快遞調查顯示，有56%台灣受訪者表達，更願意向推動ESG政策的公司購買商品。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕聯邦國際快遞（FedEx）今天公布一項橫跨11國家或市場的「電商未來大調查」，在台灣部分，調查顯示56%的台灣消費者，更願意從有ESG （環境、社會和公司治理）政策的公司購買其商品，這也顯示永續消費成為未來趨勢。

不過，聯邦快遞也發現，在COVID-19疫情間，啟動電子商務的中小企業，低估了消費者在決定購買與否之時，對於永續ESG的重視。

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首先，這項「電商未來大調查」，是聯邦快遞調查了亞太、中東和非洲地區（AMEA）中11個市場的中小企業和消費者，以考察電商在此地區的發展現況，並了解可能推動未來成長的趨勢。

「消費者對外在環境的擔憂，加速了疫情期間電商的成長！」聯邦快遞表示，對於多數的亞太區消費者來說，地球的未來是他們最關心的議題，他們不想妥協並想兼顧永續性和快速交件。

在台灣部分，56%受訪者表達，更願意從推動ESG政策的公司購買商品；另外，也有62%表示，他們「同等重視」能否快速收到商品、以及線上購物流程是否符合ESG。

調查顯示，超過8成的台灣消費者，期望他們購買商品的電商，正追求ESG永續的商業模式。

其次，從中小企業的角度來看，調查顯示，約73%企業主認為，與永續消費相比，消費者更重視是收到商品的速度；另外，也有70%的中小企業認為，便宜的運費對客戶來說更重要。調查研究顯示，實際情況大不相同。

「對於有興趣擴大電商業務的中小企業來說，永續發展不再是可捨棄的附加條件！」聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華表示，越來越多消費者將其視為決定購買過程中，不可缺少跟妥協的部分。

聯邦快遞強調，目前正在走一條多軌路徑，以便在2040年之前減少運送中的碳排放並實現淨零營運。這包括投資電動貨車以實現最後一哩路運輸等解決方案，讓消費者使用行動裝置填寫運送資訊，以快速生成無紙運單。此外，聯邦快遞正在實施可重複使用包裝等解決方案，以減少運送過程中的浪費。

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