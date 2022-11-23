來自紐約的頂級衣物保養品牌THE LAUNDRESS突發通知，要求大家緊急停用相關產品，近期又再釋出有疑慮的洗衣精批號提供大家檢查手邊產品。

by Chiao Hung - 2022/11/23 更新

THE LAUNDRESS突發安全聲明

THE LAUNDRESS今年11/17在官網罕見發出安全公告，表示「因為產品中的微生物數量超標，希望大家立即停止使用所有THE LAUNDRESS產品」。雖然目前還無法確認是否會對身體造成影響，但為了保險起見還是呼籲大家先停用。隨後也在社群網站發布相關通知。

聲明一出，台灣代理商10/10也即刻下架THE LAUNDRESS商品，並發表通知「根據THE LAUNDRESS官方網站與社群於11/18發布的聲明，為保障每位消費者權益，台灣代理商－10/10建議即刻暫停使用所有THE LAUNDRESS品項」。

原廠公布有疑慮的產品批號

THE LAUNDRESS官方發布有疑慮的產品批號。

THE LAUNDRESS也在安全聲明網站中列出有疑慮的產品批號以及產品清單，以下提供給大家參考，可以藉此檢查手邊有的產品。

-以字母開頭的9位代碼：後四位數字在1001-2259範圍內。

-以數字開頭的9位代碼：前五位數字在21001-22259範圍內。

舉例來說這罐洗衣精批號在瓶身底部，批號是以字母開頭，後四位數1225，代表這瓶是有受影響的產品。

目前官方還在研擬後續措施，也呼籲大家不要丟棄產品，因為後續可能需要回收商品，以免造成環境污染。

官網安全聲明：https://www.thelaundress.com/pages/safety-notice

聲明網站：https://www.thelaundresssafetynotice.com/?fbclid=IwAR2AIp3VcNiNt6pi8czuuKrHY4ZT2gDfJ-8spkdZ8DBR3pdrpFYEU0hVMmE

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。