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【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】

第三季NAND Flash市場仍不敵需求疲弱衝擊，無論在消費電子或伺服器領域出貨皆劣於預期，導致第三季NAND Flash價格跌幅擴大至18.3%。此外，總經持續看弱，個人及企業支出轉趨保守，企業採購動能也因此熄火，從而使庫存壓力蔓延至原廠，連帶銷貨壓力遽增。據TrendForce統計，第三季供應商位元出貨量季減6.7%，平均銷售單價持續下跌，整體NAND Flash產業營收約137.1億美元，季衰退幅度高達24.3%。

展望第四季，TrendForce表示，除三星外，第三季財報會議後各家原廠皆對未來位元產出轉趨謹慎，甚至將減少投片、延緩製程轉進以求供需及早恢復平衡。然而，傳統旺季需求不彰，客戶消極拉貨造成現行庫存壓力持續增大，且減產效應至少需一季才會有成效。第四季NAND Flash產品跌價壓力仍在，也造成產業營收規模難以成長，預估第四季NAND Flash合約價將跌幅加重至20~25%，營收季跌幅預估近兩成。

第三季NAND Flash營收排名最明顯的變動有二，首先是SK集團營收季跌幅最劇，高達29.8%，營收25.4億美元，退居第三名。主要是PC及智慧型手機需求疲弱所致，同時需求相對穩健的伺服器也因企業縮減支出且進入庫存調整週期，衝擊Solidigm銷售表現，位元出貨因此衰退11.1%，平均銷售單價更銳減20%以上。

其次是鎧俠已逐漸擺脫年初原物料污染的影響，營收與市占率均重回第二名。儘管消費性需求不振使平均銷售單價銳減，然位元出貨則受惠於智慧型手機客戶季節性拉貨支撐，位元出貨季增23.5%；第三季營收達28.3億美元，季跌幅度僅0.1%。

其他業者如三星（Samsung）、威騰電子（Western Digital）及美光（Micron）均面臨量價齊跌，營收季跌幅度相當，終端需求不振是拖累營收表現的主因之一。三星在所有產品應用別中，由於伺服器需求放緩，連帶影響enterprise SSD出貨，不同於第二季資料中心對enterprise SSD需求有撐，整體營收約43.0億美元，季減28.1%。

威騰電子（Western Digital）位元出貨季減10%，同時平均銷售單價驟跌使NAND Flash事業營運面臨巨大壓力，合計威騰電子第三季NAND Flash部門營收為17.2億美元，季減28.3%。美光（Micron）合併DRAM業務觀察，各終端應用中僅車用營收創高，其餘應用領域如資料中心、工控物聯網等NAND Flash產品別營收皆下跌，位元出貨重挫21%，導致第三季NAND Flash營收大減26.2%，達16.9億美元。

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