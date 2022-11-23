加密貨幣交易所 FTX 提出幣圈史上最大規模破產案後，周二 (22 日) 出席首場聽證會，代表 FTX 的律師表示，FTX 一切運作宛如前執行長 Sam Bankman-Fried(SBF)的「私人領地」，大筆資產不是被盜就是消失無蹤。美國參議員華倫 (Elizabeth Warren) 表示，FTX 事件警醒國會應補起管制破網。

這場聽證會周二 (22 日) 在德拉瓦州的威爾明頓破產法院舉行，在 YouTube 和 Zoom 上的直播吸引約 1500 人觀看。

FTX 宣告破產後已改由新執行長芮伊 (John Ray) 帶領，新管理層周二 (22 日) 現身法院，由其法律顧問 James Bromley 詳述 FTX 如何在 SBF 領到下一步步衰頹。

Bromley 形容，FTX 垮台可能是美國企業、甚至全球企業史上最突然、最艱困的倒閉事件之一。

一名代表律師表示，FTX 現在希望變賣仍健全的事業體，但自聲請破產以來一直遭遇網路攻擊，導致「龐大的」資產消失。FTX 持續和美國司法部、美國紐約檢察官辦公室網路犯罪小組保持密切溝通。

FTX 上周六曾說，正在對全球資產展開策略評估，準備出售或整頓部分事業。

Bromley 還形容，FTX 雖然是跨國公司，但運作就像 SBF 的「私人領地」，公司曾花 3 億美元在買房子和度假小屋給高層。

路透稍早報導，FTX 過去兩年來在巴哈馬斥資約 1.2 億美元，至少買下 19 件物業給他的雙親和公司高層。

芮伊則曾指控 SBF 與巴哈馬合作「破壞」美國的破產案，並把資產轉移到海外。這位曾任安隆重整案的知名律師感嘆，在他長達 40 年的職涯中，從未見過如此失敗的公司治理和毫無可信度的財務訊息。

加密貨幣交易所的顧客缺乏存款保險等安全網保護，像 FTX 或近期一些幣圈破產事件的整頓工作，大部分落在破產法院身上，而這些法院還在設法釐清並回答加密貨幣受災戶的各種問題。

法官 John Dorsey 允許 FTX 的多項提議，以幫助該公司處理破產事宜，包括在下個月舉行下一場聽證會之前，為資金遭凍結的客戶姓名保密。

FTX 近日公布初步資料，共積欠 50 大債權人約 31 億美元，但拒絕揭露債權人姓名，理由是此舉將破壞幣圈穩定，導致客戶暴露在駭客攻擊威脅下，而且可能成為被競爭對手挖走的目標。

另外，律師表示，FTX 已經收到參眾兩院的信函，12 月需出席國會聽證會。

華倫投書籲加強監管

FTX 破產案引起共和黨和民主黨的關注。民主黨人華倫投書華爾街日報 (WSJ)，她形容 FTX 事件是一記警鐘，「美國應該在下一次幣圈災難拉垮經濟」前，先加強執行現有法律，國會也應補起管制破網。

華倫在投書中說，美國證券交易委員會 (SEC) 應該對加密貨幣態度更強硬，並呼籲國會應該增加對 SEC、司法部和財政部的撥款。