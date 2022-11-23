NAND Flash 市場仍不敵需求疲弱衝擊，無論消費電子或伺服器領域出貨皆不如預期，第三季 NAND Flash 價格跌幅擴大至 18.3%，供應商位元出貨量季減 6.7%，整體 NAND Flash 產業營收 137.1 億美元，較上季大幅衰退 24.3%。

研調機構 TrendForce 指出，第三季 NAND Flash 營收排名最明顯的有二，其中 SK 集團營收季跌幅最劇，高達近 3 成，退居第三名。

而鎧俠逐漸擺脫年初原物料污染的影響，營收與市占率均重回第名。儘管消費性需求不振使平均銷售單價銳減，但位元出貨則受惠智慧型手機客戶季節性拉貨支撐，季增 23.5%，第三季營收達 28.3 億美元，季跌幅度僅 0.1%。

其他業者如三星、威騰電子及美光均面臨量價齊跌，營收季跌幅度相當，終端需求不振是拖累營收表現的主因之一。

展望第四季，TrendForce 表示，除三星外，各家原廠皆對未來位元產出轉趨謹慎，甚至將減少投片、延緩製程轉進，以求供需及早恢復平衡，但傳統旺季需求不彰，客戶消極拉貨造成現行庫存壓力持續擴大，且減產效應至少需一季才會有成效。

TrendForce 認為，第四季 NAND Flash 產品跌價壓力仍在，產業營收規模難以成長，估第四季 NAND Flash 合約價將跌幅加重至 20-25%，營收季跌幅預估近 2 成。