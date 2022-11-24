金管會今 (24) 日宣布，為避免不同金控間利益衝突；強化公司治理，因此修正金控負責人兼職規定，未來金控董監事、總經理或其關係人（如配偶、父母或子女等），若同時擔任其他金控總經理，推定有利益衝突，被視為金控聯姻條款，將於下周正式生效，目前所有金控皆已合規。

銀行局表示，考量金控公司董事、監察人、總經理或其關係人，兼任其他金控公司的總經理，於任職不同金融機構間可能衍生利益衝突，因此決議修法，增訂金控公司董事、監察人、總經理本人或其關係人，同時擔任其他金控的總經理，推定有利益衝突。

銀行舉例，A 公司董事本人或配偶，同時擔任 B 金控的總經理，就會有利益衝突問題，因此法規上路後，有此狀況者就需要調整職務。

8 月下旬預告修法時，僅有兩個案例有兼任的問題，一案為富邦金 (2881-TW) 併購日盛金 (5820-TW)，造成富邦金控總經理韓蔚廷兼任日盛金董事長，但此案因為屬併購案過渡期，當時金管會給予同意，且隨著富邦金 11 月已完成併購，也不再有此問題。

另一個兼任案為新光金總經理吳欣儒，其老公許元禎當時是華南金董事，許元禎已在 10 月初辭去華南金董事，由妹妹許元齡接任華南金董事，因此全數金控皆已合規。