由美国众议院外交事务委员会首席共和党议员麦考尔(Michael McCaul, R-TX)领导的评估报告更新版指出，中国的全球投资和商业行为，特别是通过其掠夺性的“一带一路”倡议(BRI)，正在对世界各地的许多国家及其公民产生负面影响，并且呼吁拜登政府采取全面行动追究中共的责任，制止其在全球争取影响力和统治地位的运动。

本次更新版的评估报告指出，由中共总书记习近平于2013年发起的“一带一路”倡议，表面上伪装成一项全球发展和投资倡议，实际上是为了扩大中国在世界范围内的强硬影响力，同时也为全球军事力量投射奠定基础。

目前，已有 147个国家签署了“一带一路”合作文件，中国自2005年以来已在全球投资了约 2 万亿美元。中国通过一带一路制造的“债务陷阱”培养依赖性，确保优先使用自然资源，并获得可用于军民两用目的的商业设施。中国还通过出口侵入式技术(intrusive technologies)在世界各地制造技术依赖。

麦考尔在11月22日发布的声明中指出，令人担忧的是，拜登政府正在重新审视与中共的多项双边对话，但拒绝对中共的全球恶性活动采取实际行动。

声明说，“这份更新版报告概述了中共如何在发展中国家使用‘债务陷阱’外交和实施其他有害的硬实力和软实力活动。美国和国际社会必须更好地团结起来，制定和采取整体战略来对抗中共破坏稳定的行动—是时候追究中共的责任了。”

本次评估确定了以下令人不安的趋势，而报告认为这些趋势是由中国的全球参与所导致的。

首先，中国所提供的包括“一带一路”倡议下的贷款和投资，为需要金融支持和投资的国家制造了“债务陷阱”。比如，从2012年到2020年，吉布提从中国获得了140亿美元的投资和贷款—相当于其国内生产总值的70%。此外，截至 2021年 8月，赞比亚向18个中国主要和次要融资方欠下价值66亿美元的外债，使赞比亚政府陷入长久经济动荡之中。赤道几内亚欠中国的债务估计占国内生产总值的 49.7%。

其次，中国利用“一带一路”倡议进行恶意影响和政治干预，平息对中共侵犯人权的批评，并迫使他国政府与台湾断绝外交关系。比如所罗门群岛和圭亚那宣布和台湾断交，匈牙利阻止欧盟批评中国在香港实施《国安法》的声明、阿拉伯国家支持中国对维吾尔少数民族的人权虐待。

报告也指出，中国正在加强与威权政权的军事伙伴关系，导致美国和地区合作伙伴的军事和安全利益被削弱。这包括伊朗和中国正在打造跨越经济和安全领域的全面战略伙伴关系；俄罗斯和中国共同提出《防止在外层空间放置武器、对外层空间物体使用或威胁使用武力条约草案》；以及委内瑞拉的马杜罗政权在2009年至2019年间从中国获得了超过6.15亿美元的武器出口。

报告还说，中国的经济参与被用于控制军民两用基础设施和战略要地，暗中为大幅增加的军事扩张奠定基础，同时也致力于增强中国能源路线的韧性。例如，中国在斯里兰卡的港口租约，在柬埔寨部分海军设施的独家使用权，还有在巴拿马运河周围的战略基础设施占据立足点等等。

在电信领域，报告认为，中国主导的对电信设备和空基系统(space-based systems)的融资导致其他国家长期依赖中国的侵入式和危险技术，中国长期利用数据和个人信息侵犯本国公民人权。这种技术在许多情况下与其他独裁政权共享。比如华为公司建设了非洲高达 70% 的信息技术基础设施，包括用于监视乌干达、赞比亚和埃塞俄比亚反对派领导人的网络；美中经济与安全审查委员会(USCC)对中国在阿根廷运营的卫星和太空任务控制中心可能被用于情报收集和干扰西半球的太空行动表示担忧。

这份报告还批评中国政府支持的国有企业在商业实践中缺乏透明度和问责制。这助长了其他国家公共和私营部门的腐败，并破坏了地方加强法治的努力。自2008年以来，由于利益冲突、与腐败实体的联系等不当行为，中国在哥斯达黎加支持的多个项目已经停止或推迟；中国为北马其顿的公路项目所提供的贷款，陷入了涉及该国前总理的腐败丑闻。

在媒体领域，报告指出，尽管中国将言论和信息自由视作危险，但中国实体正在“媒体合作”的幌子下为外国记者提供培训，利用本土媒体进行宣传，破坏当地强化独立媒体和新闻自由的努力。比如，中国官媒新华社在巴基斯坦发布的乌尔都语报纸充当外宣喉舌；与中国有联系的南非公司持有该国第二大媒体集团 20%的股份。该集团取消关注维吾尔穆斯林困境的专栏后也引发了争议。

除此之外，报告也在环境保护、土地和资源特许权等领域对中国的“一带一路”项目提出批评。在厄瓜多尔，中国支持的各种矿业和能源项目造成严重的环境破坏，招致社会抵制。中国还为塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那的燃煤电厂提供融资，导致欧洲和西巴尔干地区的污染恶化。作为一项 500 亿美元的运河项目协议一部分，尼加拉瓜向中国支持的开发商提供了 50 年的土地特许权；一项为塔吉克斯坦提供3亿多美元贷款以建设发电厂的协议，允许中国进出口银行获得该国两个金矿的特许权，直至贷款全额偿还。