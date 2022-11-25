營養師高敏敏在臉書粉絲頁發文表示，許多人擔心蔬果有農藥殘留，清洗是唯一減少農藥的方法。透過清洗步驟，除了洗去農藥之外，還能去除灰塵以及可能存在的寄生蟲。只要正確清洗，蔬果就能安心食用。

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一般水果： 原則上先浸泡再沖洗，最後切除蒂頭等部位。 【不須去皮的水果】 小蕃茄可先浸泡5分鐘再用流水清洗，至於最有農藥殘留疑慮的草莓，因為外皮充滿細孔，導致農藥更容易附著，清洗時更要慎重。可用濾籃先在水龍頭下沖一遍、浸泡5至10分鐘後，再用流水逐顆沖洗。 【要去皮類的水果】 如木瓜、火龍果等，可以用軟毛刷搭配流水輕輕刷洗，再去皮食用。

原則上先浸泡再沖洗，最後切除蒂頭等部位。 包葉菜類： 高麗菜、小白菜等這類多層次的蔬菜，要特別將褶皺打開清洗。先將外面兩層葉子撥掉，裡層撥開浸泡五分鐘後，再以流水清洗每層葉片。

高麗菜、小白菜等這類多層次的蔬菜，要特別將褶皺打開清洗。先將外面兩層葉子撥掉，裡層撥開浸泡五分鐘後，再以流水清洗每層葉片。 青花菜和花椰菜： 先以流動清水沖洗，訣竅是持花梗處快速地上下進出水面；如果縫隙裡有小蟲，可以切小塊挑出。

先以流動清水沖洗，訣竅是持花梗處快速地上下進出水面；如果縫隙裡有小蟲，可以切小塊挑出。 根莖類： 先沖洗乾淨，搭配刷子刷淨表面再削皮；如果想連皮一起吃更多營養，就一定要刷乾淨。

先沖洗乾淨，搭配刷子刷淨表面再削皮；如果想連皮一起吃更多營養，就一定要刷乾淨。 小葉菜類： 如青江菜、小白菜、菠菜等，先撥開葉面，清洗凹凸處，尤其需特別注意接近根蒂的部分也要清洗到。

如青江菜、小白菜、菠菜等，先撥開葉面，清洗凹凸處，尤其需特別注意接近根蒂的部分也要清洗到。 果菜類： 如彩椒等果菜類，先清洗再切除蒂頭。

如彩椒等果菜類，先清洗再切除蒂頭。 瓜菜類： 先清洗乾淨，再用刀具去除頭尾及種子部分。

先清洗乾淨，再用刀具去除頭尾及種子部分。 豆菜類： 先清洗乾淨，再去除頭尾及老絲等不食用的部分。

先清洗乾淨，再去除頭尾及老絲等不食用的部分。 漿果類：如葡萄需先用剪刀連梗一起剪下，最好連梗剪下，不要用拔的，接著再用流水清洗。

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清洗是唯一減少農藥的方法，差別在用水量的多寡及怎麼減少營養成分的流失。如果覺得上述方法太難記，可以先記住兩個原則來處理大部分的蔬果：

用流動的水清洗：使用流動清水是最好的，不必使用鹽水、小蘇打粉或是蔬果清潔劑，因為可能又會產生清潔劑洗不乾淨的問題。 去皮、去蒂頭和截切：去除不需食用的部位，如蒂頭、根部、凹陷的地方，可避免蔬果表面農藥殘留，從切口處滲入組織。

高敏敏特別提醒，使用任何工具處理蔬果時，都盡量放置於最後一個步驟，避免農藥污染工具 再污染到其他蔬果，也建議要烹飪時再做清洗蔬果的動作，因為若先洗乾淨儲存，會使細菌生長滋生，提升腐敗機率。但是民眾不必過度恐慌，多吃水果蔬菜對健康的好處超過農藥所帶來的風險，只要正確清洗乾淨，就可以安心享用。