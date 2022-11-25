共享電動滑板車成危害？巴黎擬禁民眾租賃

【新唐人北京時間2022年11月26日訊】巴黎的共享電動滑板車被許多民眾視為便利的代步工具，近年卻因隨處亂停，以及在車流中四處亂竄導致多起相關交通事故，去年更造成一人死亡，讓巴黎市議會考慮暫停共享電動滑板車的營運。

騎著滑板車上下班，是許多巴黎上班族的日常，然而被視為環保的共享滑板車，近幾年卻交通事故頻傳，在市區亂停擾亂了市容，讓巴黎市議會擬暫停共享電動滑板車的營運。

巴黎計程車司機 哈馬迪（HAMADI）：「這將是一件非常好的事情，電動滑板車在巴黎真是一場災難。」

巴黎計程車司機 哈馬迪（HAMADI）：「在車流中開車非常累人，你要四處張望四周。它們會在車與車之間到處穿梭，這真的很危險。」

根據統計，截至今年八月為止，巴黎已登記了337起電動滑板車和類似車輛的事故，比去年同期新增90起，去年還出現一人死亡的案例。 但對於常常使用共享滑板車的族群來說，電動滑板車是比地鐵更便利的交通工具。

巴黎電動滑板車使用者 胡布（DARREN HEUBOU）：「我認為這是一個糟糕的決定，因為有很多人在使用它，並且我發現這是一種很好的出行方式，因為地鐵等常被堵得水洩不通，而用電動滑板車反而快多了，而且不會有污染。」

共享滑板車業者的營運執照將於2023年2月到期，巴黎市議會考慮不再續約，業者則試圖提出更嚴格的使用規範，如確保用戶年滿18歲、在滑板車上固定車牌以便警察識別違法者、以及防止搭載乘客等等。預計未來幾週內，巴黎市長將做出最終決定。

新唐人亞太電視 Sherry 綜合報導

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