許多吸菸者認為吸菸是個人的事，誤以為菸害只有在吸菸的當下發生，只要轉換場所、打開窗戶通風就沒事，這樣的觀念其實是錯誤的。事實上，即使是在室內通風處吸菸，所產生的二手菸、三手菸都會危及身邊的人或吸附在衣服、玩具或傢俱上。

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二、三手菸對兒童傷害更大 年逾120萬人因此死亡

世界衛生組織指出，空調系統及通風設備皆無法有效隔絕二手菸中的有毒物，惟有完全無菸的室內環境才是保護健康的唯一有效方式。二手菸是分布最廣且有害的室內空氣污染物，會釋放出7,000種以上的化學物質，其中約有93種為致癌物及有害物質，根據世界衛生組織統計，二手菸暴露造成全球每年超過 120 萬人死亡。

尤其二手菸對孩童危害的嚴重程度遠大於成人，這是因為新生兒及幼兒的呼吸速率較快，所以在瀰漫二手菸的環境中，相對會吸入更多的有害物質。根據美國疾病管制局資料顯示，二手菸對兒童健康產生許多影響，例如：容易咳嗽或打噴嚏、造成或加重呼吸道疾病(如支氣管炎、喉頭炎或肺炎)、感染中耳炎及認知能力缺陷等。

公共場所、家庭二手菸暴露 仍有大幅改善空間

國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生在室內公共場所二手菸暴露率為26.2%，高中職生為32.7%；而室外公共場所（如遊樂場、人行道、各建築的出入口、公園或沙灘）二手菸暴露率國中生為55.7%，高中職生為60.7%，與108年相比，都有顯著地下降。

另調查顯示，國中生家庭二手菸暴露率由108年30.7%降至110年26.3%；高中職生則由108年30.5%降至110年26.2%，雖然家庭二手菸暴露情形亦有改善，不過仍有近3成青少年被迫生活在二手菸環境中，對於青少年免於暴露於二手菸的環境，仍有努力空間。

善用專業戒菸資源 營造無菸健康新環境

多數癮君子常在家吸完菸再出門上班，卻將隱形的二手菸、三手菸毒害留給在家的小孩、家人及毛小孩等。國民健康署呼籲，要保護家人，最好的方法就是「戒菸」，沒有「一手菸」，就不會有「二手菸」和「三手菸」的問題！鼓勵吸菸者善用專業戒菸資源，全台近3,500家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員可提供協助，共同戰勝菸癮，營造無菸害的清新環境。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55858