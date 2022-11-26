台湾各地的选民周六将参加一场密切关注的地方选举，这将决定台湾在2024年总统选举之前主要政党的实力。

台湾选民将在13个县和6都（直辖市）选出市长、市议会议员和其他地方领导人。与这次“九合一”选举同时进行的还有一项公投，把投票的年龄从20岁降低到18岁。投票于当地时间周六上午8点开始。

虽然国际观察员和执政党试图将选举与中国对台湾的长期威胁联系起来，但许多当地专家认为，中国在这段时间没有对台湾有什么大的影响。

“国际社会把风险提高得太高了。国立台湾大学政治学教授王业立(Yeh-lih Wang)说:“他们把地方选举提升到了国际层面，台湾的生存层面。”

蔡英文总统同时担任执政的民主进步党主席，在竞选过程中多次谈到“抗中保台”的问题。但专家表示，竞选台北市长的民进党候选人陈时中只提及了几次中共的威胁，然后又很快聚焦在地方的议题上，因为选民对中共的威胁并不太关心。

在竞选期间，很少有候选人提到中国在8月针对台湾进行的大规模军事演习，以回应美国众议院议长南希·佩洛西的访问。

“所以我认为，如果你不能在(首都)台北谈论这个问题，”王业立说，“在南部的城市就更没有必要了。”

相反，竞选着重关注地方的议题:台中的空气污染、台北科技中心南港的交通堵塞，以及台湾新冠病毒疫苗的采购策略。政府的战略在去年疫情爆发时使疫苗供应不足。

候选人在选举前的最后一个星期更是马不停蹄地四处拉票，举办各种造势活动。周日，民进党的台北市长候选人陈时中带着一大群穿着恐龙服装的舞者和来自不同国家的表演者在台北游行。国民党市长候选人蒋万安在台北永乐市场拉票，民众党候选人黄珊珊在一家夜市扫街拜票。这三位候选人的拜票活动都包括台北著名的夜市。

问题是台湾的两个主要政党——国民党和现任民进党——将会在这次“九合一”选举中表现如何。由于蔡英文和国民党主席朱立伦都亲自挑选了候选人，“九合一”选举的结果将影响他们在党内的地位，以及未来两年党的实力。

“如果民进党失去许多县市长席位，那么他们的执政能力将面临非常严峻的挑战，”台湾民意基金会执行长游盈隆表示。该基金会定期就政治问题举行民调。

游盈隆说，选举结果将在某种程度上反映公众对执政党过去两年表现的态度。

观察人士还在关注即将离任的台北市长柯文哲的民众党候选人是否会赢得市长的席位。分析人士说，柯文哲的2024年总统竞选将受到民众党周六政治表现的影响。过去几周，柯文哲一直在为他的副手、独立市长候选人黄珊珊扫街拜票。

（本文依据了美联社的报道。）