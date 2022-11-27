周六，执政的民进党在地方选举中惨败后，人们的注意力转向了2024年的下一届台湾总统选举，总统蔡英文在九合一选战中大打“中国牌”的策略，在选民中产生了事与愿违的效果。

主要反对党国民党在市、县长选举中轻松获胜，赢得21个竞争席位中的13个，包括富裕和国际化的首都台北，这个结果符合人们选前的预期。

这些当选的县市长都没有对中国大陆政策有直接的发言权。

中国认为台湾是其领土的一部分，并一直在加强军事活动以维护这个主权，这加剧了全球的担忧，尤其是考虑到台湾作为半导体生产国的重要地位。

传统上，国民党倾向于与中国保持密切关系，但国民党强烈否认亲北京。自2020年总统大选失利以来，国民党一直处于不利地位，去年12月，国民党支持的四个公投失败，这表明国民党对民进党政府的不信任投票失败。

周六晚些时候，国民党主席朱立伦在党部对记者表示，国民党明白，只有团结起来才能获胜。

“台湾人民给我们机会，”他说，“无私无我，让国民党2024才有机会胜选。”

蔡英文在败选后辞去民进党主席一职，这是民进党历史上最糟糕的表现，目前民进党只剩下5个市长或县长职位。

蔡英文在选举中大打“抗中保台”的策略，并没有赢得更多选民的支持。与总统大选不一样，在九合一地方选举中，选民更关注的是关乎他们切身利益的议题，如污染等。

周六的投票率创历史新低，台湾六个最重要城市（六都）的投票率仅为59%，而2020年的总体投票率约为75%。

中国当局似乎在穷于应对多地发生的大规模疫情，以及连续创新高的感染病例。

台湾外长吴钊燮上周说，在台湾九合一选举前，中国的扰台活动减少，这可能跟中国国内疫情严重，无暇关注台湾的选举，以及中国在努力改善其国际形象有关。

民进党秘书长林锡耀对记者说，民进党将“检讨”这次选举中出了什么问题。他拒绝直接评论民进党把中国问题当作非常重要的一个问题的策略。

国民党这次选举主打的议题包括新冠病毒大流行等，特别是在今年病例激增之后，以及政府是否更青睐本地疫苗而非进口疫苗。

台湾亲民进党的《自由时报》在周日的一篇社论中说，地方选举比较接近生活日常，“抽象的政治理念难起动员作用”，并警告民进党在决定2024年总统候选人时可能面临分散注意力的分歧。

“蔡英文的第二任期已过半，接班问题可能滋生内部矛盾，有损枪口一致对外的战力。”

被民进党内消息人士认为是 2024 总统大选最有可能的候选人，并在地方选举中担任高调竞选角色的副总统赖清德周六在他的脸书上，为民进党这次九合一选举表现不佳道歉，但没有谈到他的未来打算。

尽管如此，民进党在2018年的地方选举中遭遇了类似的惨败，并在2020年的总统和立法院选举中获得压倒性胜利。在香港发生血腥镇压反政府抗议者之后，民进党成功地将投票给国民党描述为投票给中国。

对于卖台或不致力于民主的指责，国民党很愤怒，指责民进党为了政治利益故意炒作与北京的对抗。

民进党对此予以否认，蔡英文多次提出与中国大陆举行会谈，但遭到拒绝，因为北京认为她是台独分子。

“国民党的压倒性胜利，并不意味着台湾正在形成亲北京的政治氛围。国民党也不是亲北京的政党，”台北国立政治大学外交系副教授、国民党前副秘书长黄奎博表示。

（本文依据了路透社的报道。）