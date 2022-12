2022年11月28日 環境資訊中心記者 廖禹婷報導 環境資訊中心記者 廖禹婷報導

把海廢「穿」上身,一點也不稀奇。正熱烈開打的世界盃足球賽,德國、西班牙、阿根廷等國家隊球衣,就是來自台灣的再生纖維且含海廢成分。另有業者開發出全球第一雙海廢全循環拖鞋「新國民藍白拖」,使用的海廢寶特瓶完全是「台灣製造」,不僅代表我國草根文化,更彰顯循環經濟的價值。

環保署去年推動「海廢標章」,兩年來已認證七家企業、18項產品,接下來是把海廢標章列入回收基金的綠色費率對象,讓採用海廢再生原料的業者享有回收處理費率優惠,預計明(2023)年上半年上路。獲標章的產品也會列為政府優先採購的環保商品。

海廢藍白拖由五個海廢寶特瓶、三個回收牡蠣殼再生及部分環保EVA材料再生製成。圖片來源:擷取自募資計畫網站

新國民藍白拖連海廢都是台灣製造 洗髮精也能取得海廢標章

由休閒鞋品牌馳綠國際旗下品牌「22製夢所」開發的「GreenPlax® 新國民藍白拖」,號稱全球第一雙海廢全循環拖鞋,每雙鞋體由五個海廢寶特瓶、三個回收牡蠣殼再生及部分環保EVA材料再生製成。為了達成「在地全循環」,團隊使用的海廢寶特瓶除了來自台灣在地,也在台中建置產線以建構本土綠色供應鏈。

目前開發團隊正在進行集資計畫,未來也預計捐贈部分所得,除了舉辦多場全民淨灘,同時也承諾會以三倍價格收購拾荒者的寶特瓶,促進海廢與陸上寶特瓶的循環。

美妝保養品牌「綠藤生機」旗下洗髮精容器「綠藤生機海廢瓶器」是綠藤生機首件驗證海廢來源、回收、處理到製成洗髮精容器等程序的完整溯源產品,也是國內首支取得海廢標章的洗髮精,當中包含33%由廢棄漁網製成的再生塑膠,以及67%rPE再生塑膠。

綠藤生機創辦人兼營運長廖怡雯指出,製成海廢瓶器的廢棄漁網來自於梧棲漁港,回收後須經歷清洗、裂解、再處理、造粒到吹瓶等流程。他表示,將海廢再生料與一般PE再生料結合是最困難的步驟,最終決定採用33%海廢,是希望能兼顧瓶身外觀、品質的穩定度,「讓消費者不只因環保而支持,看到的瓶器更要是美的。」

綠藤生機旗下的海廢瓶器包含33%由廢棄漁網製成的再生塑膠,以及67%rPE再生塑膠。攝影:廖禹婷

「熱裂解」化學性回收讓海廢再生 還能回春成油品原料

國內還有一家長期投入化學性回收的業者「海神全球公司」,採用「熱裂解」技術將廢漁網轉化成可再使用的「再生碳黑」並運用於煉鋼。

海神公司總經理林伯勳表示,化學性回收技術已經成熟,針對物理性或機械性回收都無法再利用的廢棄物,如受污染的資源或是混雜各種不同材質、難以區分的塑膠碎片等,都可藉「化學性回收」處理。

塑膠本來就是由原油精煉而成的產品,因此海神還將廢塑膠垃圾透過化學回收轉換成「超低硫燃料油」和「熱裂解油」,等同於將塑膠轉換回原油階段。

林伯勳解釋,超低硫燃料油可作為傳統重油和燃料油的替代品,降低二氧化硫、二氧化碳、等空污氣體的排放;而熱裂解油則可再度成為塑膠化學原料,製成全新的再生塑膠。林伯勳也預告,明年還要為旗下再生油品申請海廢標章,持續推廣海廢的多元運用。

回收的海洋廢棄物可再製成原料,重新回到製造業運用。攝影:廖禹婷

環保署發「海廢標章」開先例 明年還將納入回收基金綠色費率

環保署在2021年4月正式開放企業申請「海洋廢棄物循環產品標章」,只要產品含有20%以上的海廢再生料成分皆可申請。這同時也是全球首例由政府機關發放海廢標章。環保署推動兩年以來,已有七家企業、共18項產品獲得海廢標章。

環保署副署長沈志修指出,國內製造業一年約使用2.7億原物料,全國共產生3000萬噸廢棄物,其中佔2000萬的事業廢棄物已有85%被循環再利用,其餘1000萬的家用廢棄物也有高達60%獲利用。據估計,每年回收處理業產值高達400億,還可帶來1200億的環境效益,沈志修說,終極目標仍是達成100%回收再利用。

環保署也在規劃將海廢標章納入回收基金綠色費率,未來採用海廢再生原料的業者,可享回收處理費的費率優惠,預計明年上半年上路。同時,獲海廢標章的產品也會納入政府優先採購的環保商品名單。

