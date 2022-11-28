在最近的一系列会议中，美国和中国的官员以及其他世界领导人齐聚一堂，专家们表示，尽管紧张局势挥之不去，但两国可以就气候变化问题展开合作。

这两个最大的经济体是世界上最大的温室气体排放国，但随着中国寻求扩大其在全球的影响力，它们也是竞争对手。 对台湾的政策也加剧了紧张局势，北京将台湾视为一个分裂的省份。

E3G 驻伦敦的气候外交研究员贝琳达·舍佩表示，尽管地缘政治紧张，但在最近于印度尼西亚巴厘岛举行的 20 国集团峰会上共同努力实施协议可能是第一步。E3G 是一个专注于中国、欧盟和美国合作的研究小组。

“双方应合作实施 G-20 巴厘岛能源转型路线图，该路线图在最近的领导人峰会上得到了习近平和拜登的认可，”舍佩本周在一封电子邮件中告诉美国之音。 “他们还应支持实施由中美共同主持的可持续金融工作组制定的 G20 可持续金融路线图。”

20 国集团巴厘岛能源转型路线图包括促进稳定、透明和负担得起的能源市场，以及通过加强能源安全和扩大零排放和低排放发电来加速能源转型。 G-20 可持续金融路线图侧重于确保投资用于实现可持续目标。美国在一份声明中表示，这将提高金融机构净零承诺的可信度。这些承诺是应对气候变化的承诺。

在最近结束的由埃及主办的第 27 届联合国气候大会（COP27）上，美国和中国也恢复了气候问题的谈判。在美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾后，中国于 8 月暂停了双边合作以示抗议。

加州大学伯克利分校能源教授丹·卡门 (Dan Kammen) 在 COP27 上关于美中潜在合作的新闻发布会上表示，两国之间的高层合作对于应对气候变化至关重要。

“如果我们忽视了那些高级别协议和伙伴关系，即使它们是需要通过数据、验证和信任来解决的贸易或权利，那么这些分水岭时刻才是真正定义气候成功的分水岭，”卡门说。 “如果这里的两个大国之间没有这种伙伴关系，就不会加速我们的全球脱碳。”

恢复 COP26 协议

在技术层面上，舍佩表示，去年在苏格兰格拉斯哥举行的 COP26 气候大会上，两国发表的气候宣言可以提供一些指导方针。

双方去年同意制定本十年减少温室气体排放的监管框架和环境标准，以及脱碳和部署碳捕获等绿色技术的政策。 在 COP27 上，卡门在技术合作方面提供了一个很好的例子：他的学校与深圳市合作了一个涉及电动出租车的项目。 该项目呼吁研究人员分析该市约 2万 辆电动出租车的数据，并预测充电站的行程和排队时间。 他说，有了实时信息，司机每天可以为每辆出租车缩短 30 多分钟的时间，让城市承包更多的绿色能源业务。

化石燃料的使用

宾夕法尼亚州维拉诺瓦大学助理教授黛博拉·塞利格森 (Deborah Seligsohn) 表示，改善深圳电动出租车车队等国内问题可能是合作的重点。 她专注于中国的环境治理和美中关系。

“无论如何，双方的很多努力都将在国内进行……缓解的基本工作基于很多国内政策。 两国都知道他们需要成为减少排放的主要国家。 找到共同点来讨论并不是一个困难的问题，”塞利格森上周在视频通话中告诉美国之音新闻。

专家建议两者合作确保化石燃料行业的公正转型。

“两国都有以化石燃料生产为主要产业的社区。 挑战不仅在于如何为在化石燃料 [行业] 工作的特定人员找到工作，还在于如何保持从公立学校到杂货店的其他一切事物的活力，”她解释道。

根据Statista 的数据，目前中国拥有 1,000 多座燃煤电厂，是全球最大的煤炭生产国。而美国是全球最大的石油和天然气生产国，拥有超过 9.4万座此类设施。

中国的煤炭产量在 3 月份创下历史新高，几个月后，人们还看到中国增加了煤炭供应，以应对几十年来最严重的热浪。 10月，中国再次增加冬季取暖用煤供应。 目前，该国一半的能源是通过燃烧用于发电的煤炭产生的。

然而，由于 COVID-19 大流行封锁导致经济增长放缓，预计中国的碳排放量将下降。 专家预测经济放缓将是短暂的。

不确定的未来

香港教育大学全球与环境研究讲座教授保罗·哈里斯表示，美国和中国是否有足够的动力减少化石燃料的使用还有待观察。

哈里斯本周早些时候在一封电子邮件中告诉美国之音新闻：“最有可能的是，他们 [美国和中国] 将像过去一样，在往往会分散人们对真正问题的注意力的事情上进行合作。”

“在这里，我想到的是碳捕获和封存，以及世界各地污染者最喜欢的天上掉馅饼的方法，因为它让我们所有人都认为我们可以继续燃烧化石燃料。 我们不能。”

这位气候专家表示，由于地缘政治可能会阻碍，合作可能会走在崎岖不平的道路上。

“双方都存在不信任，北京没有心情在红线上妥协，尤其是台湾，”他补充说。 “中美气候谈判的停顿本不应该发生。 一个真正的问题是，中国现在是否认真对待与美国在气候变化方面的严肃合作。 我有非常严重的怀疑。”