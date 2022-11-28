《演員夢》倫敦首映火熱「真、善、忍」療癒觀眾

【新唐人北京時間2022年11月29日訊】由新世紀影視製作的長片電影《演員夢》，11月26日在英國倫敦首映，現場幾乎座無虛席，觀眾反響熱烈，有觀眾表示，非常榮幸觀賞這部影片，也希望能夠獲得電影中的《轉法輪》一書。

《演員夢》以中國大陸演藝圈為背景，刻畫了女主角林美月在事業高峰期遇到挫折，出車禍致殘十年後，通過閱讀《轉法輪》這本書恢復健康，心靈昇華。

《演員夢》主演馮曉雅：「是這本書給予了她力量，是這本書教會她用善化解心中所有的怨恨，所以最終她用善感染了她周圍的人，那麼也把善傳遞給了周圍所有的人。」

電影傳遞了中國傳統「真、善、忍」的價值觀並表現了信仰的力量，引發觀眾共鳴。

英國文化企業家Faisal Shaukat ：「在神的眷顧下，期待奇迹的发生，这部电影告诉人们奇迹会发生，我们應該相信。」

演员Melody Burke：「這對我來說是一個非常棒的體驗，我們都應該擁有善和忍讓的品質， 我們不應該帶著仇恨，好事一定會到來的。」

觀眾Fatimah Selimi :「讓我學到了很多，我從影片中學習到了很多，電影充滿了善。」

英國慈善机构CEO Allen Windsor :「神性的一面可以幫助人們面對挑戰，幫助人們跨越任何障礙。非常榮幸看到這部電影，我希望可以看到更多類似的影片，我很想要一本电影中的那本书（《轉法輪》）。」

影片也影射了當今社會「金錢至上」、道德下滑的現狀。

《演員夢》製片人慧玥：「 我們也都知道中國大陸的很多現狀，道德敗壞，人心不古。我們對影視圈中發生的這些事情深有感觸，而影視圈就是一個從名利情角度來講，可以把這些東西放大的一個環境和場所，所以我們就拍攝了這樣一部影片。」

旅英著名華人作家馬建：「這個金錢的世代，文明是否處在一個十字路口，或者人類再往前發展到底是科技在領導我們，還是金錢在領導我們，這兩條路是否能引領我們走向更文明，更人道主義，我可能會思考這個問題。」

《演員夢》已經在包括美國紐約、華盛頓，加拿大溫哥華等各大國際都會上映，受到當地中西觀眾的好評。

《演員夢》主演鄭雪菲：「藝術是沒有國界的，並且『真、善、忍』也是沒有國界的。每一位看完《演員夢》這部影片的觀眾，他們都會被這部影片所傳達的善的、正的信息所打動、所感動。很多時候，我從他們那種看完影片激動的表達和狀態當中，都特別的觸動我、感動我。這也激勵著我要更多的參與和創作出更多的弘揚我們中華傳統和『真、善、忍』美好的藝術作品。」

接下來《演員夢》劇組將前往韓國首爾和台灣放映。目前韓國首映，票已售罄。

新唐人電視台記者舒雅、文清、文心英國倫敦報

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