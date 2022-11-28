偉康科技 (6865-TW) 股票上櫃申請案近日獲通過，續朝資本市場邁進，今 (28) 日公告因應上櫃將辦理現增，預計發行 1300 仟股、發行價格暫定每股 58 元，同時基於公司治理精神、強化董事會職能、提升企業永續價值等，董事長連泓鈞將請辭總經理、專注董事長業務，並由副總陳怡良升任總座。

偉康科技去年底登錄興櫃，主要提供智能數位金融、雲端與智能數據、資安與系統運帷、企業 e 化應用軟體等數位轉型解決方案及建置服務，看好近年數位金融服務需求逐年成長，有助營運動能持續增溫，當時就規劃不排除申請上櫃。

偉康科技在今年 10 月通過櫃買中心審議委員會後，上周五 (25 日) 櫃買中心第 10 屆第 18 次董事、監察人聯席會議，也通過偉康科技、東研信超 (6840-TW)、長佳智能 (6841-TW) 等三家公司股票上櫃申請案。

偉康科技近年持續拓展數位身分解決方案，包含藉由 OETH 雲端身分認證 SaaS 服務，以 FIDO 國際標準安控機制，打造無密碼強認證模式，可望幫助企業在零信任架構下，建構資安運作環境，目前數位身分解決方案也已成功導入多家銀行，應用在金融 FIDO、行動銀行、產險等金融業者與場景。

營運方面，偉康科技今年前三季純益達 4077 萬元、每股純益為 3.14 元。