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衛福部疾管署29日公布1例本土副傷寒確定病例，個案目前已出院，但社區感染源仍待釐清。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）衛福部疾管署今天公布，新增1例本土副傷寒確定病例，為北部10多歲本國籍女童，個案持續反覆發燒5天，數度就醫才確診感染副傷寒，目前已出院，但社區感染源不明，仍待釐清。

疾管署副署長莊人祥今天傍晚接受媒體聯訪時表示，這名10多歲女童近期無國內外旅遊史，11月1日發燒，11月2日就醫，後因持續反覆發燒再於11月5日及11月7日就醫，經收治住院使用抗生素治療，於11月10日症狀緩解出院，目前已無症狀。

莊人祥說，女童反覆發燒多天，但並沒有其他症狀，直到11月25日因檢驗出副傷寒桿菌（S. paratyphi A）通報後確診，同住家人及同班同學皆無疑似症狀。衛生單位已進行疫情調查並啟動相關防治措施，並安排個案同住家人採集糞便檢體送驗。

莊人祥表示，衛生單位嘗試進行疫調．但今年至11月27日6名 副傷寒 副傷寒小百科 副傷寒是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病。 症狀： 持續性發燒、頭痛、腹瀉、咳嗽、相對性心律減慢或身軀出現紅疹等，潛伏期通常為1至10天。

持續性發燒、頭痛、腹瀉、咳嗽、相對性心律減慢或身軀出現紅疹等，潛伏期通常為1至10天。 傳染途徑： 因食入被患者、帶菌者糞便或尿所污染之食物、飲水而傳染。另外，蒼蠅可能散布病菌於食品中，為傳播媒介之一。

因食入被患者、帶菌者糞便或尿所污染之食物、飲水而傳染。另外，蒼蠅可能散布病菌於食品中，為傳播媒介之一。 預防措施：確實洗手、食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染。 資料來源：衛福部 看更多 關閉 確定病例均為本土病例，個案之間都沒有流行病學上的關聯性，其中2人居住同縣市，其餘4人分布其他縣市，北中南都有，年齡介於10多歲至40多歲，發病期間為10月5例，11月1例，研判皆為零星個案。

莊人祥說，台灣近10年每年副傷寒少於10例，境外移入個案佔64％，今年本土累計病例數高已於2018至2021年，2018至2021年本土累積病例數分別為1、3、0、1例，提醒民眾、醫療人員提高警覺，不吃生食，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染。

副傷寒是第2類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起腸道傳染病，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、咳嗽、相對性心律減慢或身軀出現紅疹等。（編輯：陳清芳）1111129