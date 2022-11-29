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新頭殼newtalk

世界最大的夏威夷活火山「茂納洛亞山」（Mauna Loa）自 27 日晚上開始噴發，導致火山灰和碎片落在山體的周邊地區。雖然並沒有威脅到社區居民，但美國地質調查局呼籲當地民眾仍需多加注意接下來的熔岩流。

這是茂納洛亞山近 40 年來首度噴發，上一次發生於 1984 年。自 9 月起，茂納洛亞火山就開始進入警戒狀態，因為地震發生頻率從一天 10 至 20 次，提升為 40 至 50 次。在一個月前，夏威夷民防官員馬格諾（Talmadge Magno）也曾發出茂納洛亞火山可能隨時噴發的，附近的居民必須做好準備。茂納洛亞火山佔夏威夷島上 51% 的陸地面積，因此當地有不少居民都可能受火山噴發影響。但夏威夷民防官馬格諾也指出，「每次茂納洛亞山火山噴發警戒狀態提高，我們都慎重看待，而茂納洛亞火山噴發比預期晚噴發，讓我們有時間做足準備。」

夏威夷天文臺先前表示目前熔岩只限於山頂區域，熔岩流不會威脅到下坡社區，因此夏威夷緊急事務管理局暫未發布疏散命令，但目前仍預防性開啟兩處避難所。但氣象部門也指出，火山噴發的灰燼將會損壞車輛和建築物，污染水源，破壞污水處理和電力系統，並殺死植被，而磨蝕性火山灰則會對眼睛與呼吸道造成損傷。

檀香山辦公室也警告：「患有呼吸系統疾病的人應該留在室內，以避免吸入灰燼顆粒，外面的任何人都應該用口罩或布遮住口鼻。」夏威夷天文台也表示：「茂納洛亞山的變化非常活躍且迅速」，提醒民眾提高警戒。