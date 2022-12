2022年11月29日 星期二 下午1:21:32 [台北標準時間]

亞小安

知名殺殭屍遊戲《死亡之島2》於昨(28)日公開關於中文版的資訊,本次中文版將與英文版同步開賣,玩家屆時可以體驗在成為廢墟的洛杉磯中面對殭屍大軍的危險與樂趣。

《Dead Island 2》是款第一人稱動作角色扮演遊戲,時尚、有活力並且屍滿為患。故事描述致命病毒正在洛杉磯蔓延,當地居民變成飢渴的殭屍。 政府立即封城進行封隔管制,軍隊全數撤退。

玩家扮演的角色不僅被咬傷、被病毒感染,但產生了免疫力,且學會了駕馭流經你血管的被污染的力量。 只有你和其他少數碰巧對病毒產生抵抗力的小混混們,一同捥救天使之城,人類的未來。 你為此而奮鬥。

當揭開病毒爆發背後的真相時,你會揭開你是誰,以及你是什麼的真相。

遊戲中將有多種手段來面對多種多類的殭屍,同時也支援三名玩家的合作模式。官方預計在 12 月 6 日進行線上直播發表,屆時將揭開遊戲實機遊玩的面貌。

Save the date, Slayers. We're rolling out the bloody red carpet for our Dead Island 2 Showcase on December 6th, 8pm GMT | 9pm CET | 1pm PT, and you're invited to watch the premiere here: https://t.co/R4vpDlGu6K#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/5hChYF5921 — Dead Island (@deadislandgame) November 23, 2022

《死亡之島2》預計在 2023 年 4 月 28 日於 PS4、PS5、XBox、PC(Epic Games)上推出。本次也公開了預購特典以及實體豪華版內容。