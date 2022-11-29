電動車銷量不斷創新高，據最新統計數字顯示，今年1月至10月，電動車在美國及歐洲佔有率分別攀升至5.1%及12%，比起2020年有逾兩倍增幅，相信未來幾年佔有率會進一步擴大。隨着電動車愈來愈普及，大家不時會看到EV、BEV、HEV這些英文縮寫名詞出現，但可能看得一頭霧水，原來除了較為人熟悉的純電（BEV）及混能（HEV），電動車還有PHEV、REEV及FCEV幾個類型，今日教大家一次分清這堆V到底是甚麼意思。

EV：電動車

EV（Electric Vehicle）其實只是電動車統稱，基本上配備電動摩打的車輛都可稱之為電動車，而近年電動車之所以興起，Tesla當然功不可沒。

BEV：純電動車

BEV（Battery Electric Vehicle）是指純電動車，亦有稱作Full Electric Vehicle（FEV），即全靠電池供電，並只由電動摩打驅動的車款，沒有引擎及油箱，當然也不設進氣及排氣系統，故行駛過程完全零排放，路上零污染。由於純電動車藉由電池提供電力，所以一般會配置較大容量的電池，並配備AC慢充及DC快充兩種充電插頭。

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HEV：混能汽油車

HEV（Hybrid Electric Vehicle）稱作混能汽油車，簡單來說，就是裝有電池及摩打的汽油車，仍以引擎作為主要動力，電動摩打一般只在起步、中低速行駛作輔助，令起步及加速更有力，只是電力來自引擎發電及行車時的能量回收，不像純電動車可以到充電站充電，但相比傳統耗油車慳油，也相對環保。

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PHEV：插電式混能汽車

PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle）即插電式混能汽車，顧名思義，相比HEV，PHEV不但可以利用引擎為電池充電，也可駛去充電站充電，更重要是可以使用純電模式，直接以電動摩打作動力，不過駕駛距離一般落在幾十公里內，短程路上由電池續航，長途則必須靠燃油引擎，由於不同車廠設計PHEV車款時，在電池、摩打、功率輸出規格上各有不同，形成每款車款均有其風格及賣點。

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EREV：增程型電動車

EREV（Extended Range Electric Vehicle）增程型電動車，亦稱作REEV（Range Extended Electric Vehicle），雖然跟PHEV有點類似，同樣內置燃油引擎，但車子動力完全由電動摩打來發動，引擎實際作用是為電池充電，萬一電池電力耗盡，也可以用引擎驅動發電機補充電力，故行駛途中找不到充電站，只要駛進加油站，都可以讓EREV繼續上路，不像BEV要擔心續航問題，目前EREV純電續航基本做到150公里以上，滿電及打爆油缸情況下更可達到1,000公里。

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FCEV：燃料電池電動車

FCEV（Fuel Cell Electric Vehicle）燃料電池電動車，燃料主要是可再生能源──氫，加上空氣中的氧氣，將化學能轉化成電能，繼而推動電動摩打。由於補充燃料的方式與入油相近，故可以快速完成，惟添加站數量不算多，燃料電池另一優點是能量轉換過程效率高，既無噪音，亦無污染物排出，跟純電動車一樣視為零污染車。

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