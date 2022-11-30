乌鲁木齐、上海、北京、广州等多个中国城市上周末爆发的反封控运动，也称“白纸革命”，对顽固坚持清零政策的中共党魁习近平构成空前挑战并引起世界各地广泛关注之际，40多位海外流亡中国异议人士、民运领袖、学者和独立作家联合发出《告中国人民书兼致全国人大委员长栗战书、总理李克强和政协主席汪洋公开信》，紧急提出十点呼吁，其中包括：调查习近平初期掩盖疫情造成疫情全球泛滥的罪行，追究其渎职罪责；调查和问责各界党政官员执行习近平苛政恶法的行为； 剥夺习近平违宪窃取的所有国家权力，追究其以军队挟持国家权力机关、颠覆国家政权的刑事责任；邀请各界人士举办国事会议，通过政治协商的办法与民众对话协商，谋求共识，共度时艰。这封公开信的联署人之一、中国海外民运领导人魏京生接受了美国之音专访，就白纸运动及其发展前景、以及上述公开信的诉求发表看法。

魏京生：现在形势出乎大家预料。以前人们不光是国际社会，包括中国人自己认为中国人很窝囊，很老实，这是习近平他们整的，也不敢说什么。但是这一次突然一下爆发了。因为这次乌鲁木齐烧死那么多人，而且是不应该烧死，他们把那个通道给堵住了，门锁住，里头人跑不出来，外头消防队进不去，所以这火势发展起来就烧死了好几十个人，全国人民就愤怒了。冲破了很多人人才的底线。所以各个城市都开始有抗议活动，爆发了。所以共产党很紧张。

这次抗议活动，很多朋友都说跟以前有个很大的不同，就跟那个30多年前的八九年的形势有很大不同。就是这次直接喊出了打倒共产党，习近平下台这样的口号喊出来了。而且不是一个地方，好几个地方喊出来了。而且国外也跟八九年的时候差不多，国外留学生，平常也不关心政治，甚至给人印象里留学生都是粉红。这一次，也是各个地方的留学生都站出来了，百十人上千人的围着大使馆领事馆。在世界各地，不光在美国。

魏京生：这个形势，对共产党来说，特别是习近平，他很害怕。因为刚刚开完20大，他正在得意的时候，好像大权已经独揽了，突然来这么一个形势，有点儿像八九年的形势，所以他很害怕。这个情况下，党内的压力也很大。但是当然了，它的整个镇压机器都动起来了。所以有的人估计，说这场运动不会长久，可能很快就会被扑灭下去，这是现在一个基本的情况。

记者：你觉得这个起因除了乌鲁木齐的大火以外，和共产党或者是习近平本人的一些倒行逆施，到底有多大的关系呢？或者是更主要的原因？

魏京生：冰冻三尺非一日之寒。这个人们对共产党不满，是一点儿点儿积累起来的。其实八九年的时候也一样，也是一点儿点儿积累起来的。这一次积累的时间更长。经济经济，搞不好，你弄个清零政策，把人弄在家里，日子也没法儿过，而且你国际社会又搞得这么糟糕，跟所有国家都对着干，现在差不多也已经快要成过街老鼠了。那大撒币呢，钱又收不回来。老百姓苦得很。虽然现在全国老百姓相当多的地方日子都过不下去，物价飞涨，工资又没怎么涨。所以在这个形势下，这个各种因素凑合起来，乌鲁木齐这场火呢，就像一个点燃那个火药桶的那个导火索，所以它只是一个点燃积压了很久的这个火药桶。一下爆发了。

当然也有人议论说，可能这爆发是暂时的，共产党很快会把它镇压下去。但是我觉得，这次共产党第一它不敢调动军队。军队其实也不稳啊，习近平这十年以来抓了多少军官啊，所以军队也不稳。而现在军人和那30多年前的时候也不一样，你让他们再端枪来打老百姓，这个可能性已经不大了。所以他不敢调动军队情况下，另外就是他现在那个现代化的防控手段比过去还强多了，他可能利用这种防控手段，一个一个的把你那些敢于反抗的，带头儿反抗的人给收拾了。我看了有些大学已经把学生都放假回家了。

然后呢，他们这监控很厉害，一点儿一点儿找出一些挑头人啊，擒贼先擒王嘛。得用这种方法让这个运动慢慢消失掉，这可能是现在用的主要方法。但是这种方法之下呢，缺少了八九年这种威慑力，八九年这个大屠杀确实让人们很震撼，很长时间人们不敢说话，不敢动。但是这种方法就没有那么大的威慑力了，那么这些运动呢，我觉得会缓慢地延续下去，不断会有新的爆发，因为不想停止他的这个清零的政策，任何一个政策他都不想停止。在这个情况下，党内帮助他的人也越来越少了，当地甚至有些人可能还会添油加醋，火上浇油都有可能。

在这种情况下，这场运动我觉得它会变成一个持久性的，不时有小规模的爆发，甚至肯定有大规模的爆发。这样拖下去，对中国现在经济来说，那是一个负担不起的一个很严重的事情，很严重的形势。国际国内的形势都不好。那怎么解这个困局呢？我看习近平没有办法，他唯一能想到的办法，或者我们替他想到的办法就是停止这个清零政策，逐渐使人们的生活恢复正常，这样可能会减小一些压力，但是习近平显然不愿意这样做。那样他自己打自己耳光。所以我觉得形势不是很乐观。

记者：你怎么评价这次站出来呼喊这些非常震撼的这些口号的这些人，这些示威者所表达的这种情绪？

魏京生：我觉得非常重要的一点就是和30年前那场运动相比吧，那场运动中不但不敢喊任何比较强烈的口号，甚至你看人家湖南三个小伙子拿装了墨汁的鸡蛋，把那个毛主席像给污染了以后，广场纠察队这些学生，把他们扭送到公安局去了。你说那个时候人思想觉悟是什么水平呢？

但是很多人看不起现在的年轻人，说现在一代不如一代，年轻人只知道玩儿，打游戏什么的，泡妞儿，或者说考托福。这个说法我觉得也说明了一些情况，但是不等于说现在年轻人就不如以前了。我觉得现在年轻人他们脑子比以前要清醒的多。而且他们大多数人可能非常明白，遇到这些个倒霉的事情，大家遇到这些困难都跟共产党的政策有关，而且特别是跟习近平的这个倒行逆施政策有很大的关系。

所以现在口号儿非常明确，胆子也非常大，比八九年这帮学生的胆子要大，他们直接喊出来让习近平下台，共产党下台这样的口号都喊出来了。其他的像停止封锁，停止封控这个口号，也就这不奇怪了，到处都在喊，很公开的。所以说明现在人的觉悟，尤其中青年人的觉悟，已经到了对共产党认识的越来越清楚了。这个可能就是习近平最大的障碍，他没有办法再忽悠老百姓了。

（未完待续，受访者观点不代表美国之音）