若不慎被海鮮弄傷恐感染食肉菌，隨時截肢保命！台灣一名65歲吳姓男子早前處理生魚時，左手不慎被魚骨刺傷，傷口紅腫熱痛，並出現發燒症狀，求醫始發現是食肉菌感染，險須截肢保命！本港皮膚科專科醫生胡惠福接受《星島頭條》訪問時指出，若感染食肉菌，立即接受適當的抗生素治療可殺死細菌，但有部份患者或要接受手術或深切治療，以阻止感染擴散。

感染食肉菌險截肢

綜合台灣傳媒報道，吳男早前到街市買海鮮，惟處理生魚時左手不慎被魚刺刺傷，起初以為傷勢輕微，未料兩天後傷口竟發熱作痛，不僅手掌腫脹，更出現發燒症狀，緊急送院後證實是壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」），且呈現敗血性休克狀態。

吳男左手不慎被魚刺刺傷，其後傷口竟發熱作痛，更出現發燒症狀。（圖片來源：台北慈濟醫院）

醫生其後立即為吳男安排清創和筋膜切開手術，再加上强效抗生素治療，最終成功令其病情逐漸改善，免除截肢風險。

死亡及截肢風險極高

台北慈濟醫院整形外科醫生李京軒指出，壞死性筋膜炎為深層的軟組織感染，初期症狀為紅、腫、熱、痛，與蜂窩性組織炎相似，但前者惡化速度快，相對致命，且截肢風險較高，若感染持續擴散，傷口會出現出血性水泡、麻木、組織壞死等症狀。

他續指，臨床上有很多細菌可引起壞死性筋膜炎，而這個案例的致病菌為「海洋弧菌」（又稱創傷弧菌），常發現於海水中，或依附在海洋生物身上。

皮膚科醫生教即時紓緩方法

本港皮膚科專科醫生胡惠福受訪時指出，若感染食肉菌，立即接受適當的抗生素治療便可殺死細菌，但為了阻止感染擴散，部份患者或需接受外科手術，例如清除壞死組織或截肢，亦有可能需要接受深切治療。

胡醫生又解釋，皮膚深部下方為深部筋膜及肌肉，若免疫低下宿主感染海洋創傷弧菌等會產生毒素之細菌，有可能侵犯到皮膚深部，造成壞死性筋膜炎。若皮膚發炎侵犯到皮下脂肪層，則引發「蜂窩組織炎」。蜂窩組織炎多數為細菌感染，常發生在臉部與四肢，治療方面多以口服抗生素治療，若局部若出現膿瘍壞死才需要外科手術治療。

延伸閱讀：食肉菌感染病徵

據本港衞生署資料，壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」）可由多於一種細菌引致，包括甲類鏈球菌、創傷弧菌、克雷伯桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌。甲類鏈球菌被認為是最常引致壞死性筋膜炎的細菌。這是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，能破壞身體組織，嚴重的可致命。

在香港，患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率大約是30%。病徵如下：

處理海產最怕食肉菌

處理海產時被刺傷或割傷，最怕受食肉菌感染，很可能要截肢保命。根據食安中心資料，俗稱食肉菌的創傷弧菌，是一種天然棲息於和暖的海水和河口中的細菌，其中蠔等雙殼貝類軟體動物以過濾方式進食，會令海水中的細菌會在其體內積聚，導致含有大量創傷弧菌。

食肉菌可藉由食物或傷口造成感染，除了進食生的或未經煮熟的受污染海產，外露傷口接觸到海水的、處理生的海產時遭割傷等，都有可能受到感染。無論是健康或高危人士，都有可能因創傷弧菌而造成傷口感染，而後者出現血液感染及致命併發症的風險較高。

食肉菌感染高危一族

引致壞死性筋膜炎的細菌通常透過皮膚中的傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷、穿刺傷口或手術傷口進入身體。由創傷弧菌引起的壞死性筋膜炎，也可以由進食生或未徹底煮熟的海鮮，例如從和暖海水中捕獲的蠔而感染。以下6類人士有較高風險受食肉菌感染：

6貼士預防食肉菌感染

要預防感染食肉菌，處理生的海鮮時應留意以下6點：

《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ