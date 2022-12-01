每次轉季都很容易令人鼻敏感發作

一到轉季或天氣轉涼時，往往容易引發鼻敏感。本港註冊中醫師陳嬿珺接受《星島頭條》訪問時表示，鼻敏感及氣管敏感都是上呼吸道的敏感性疾病，容易復發且較難根治，不過可用2款食療紓緩鼻敏感症狀，減輕不適。

陳嬿珺醫師表示，鼻敏感及氣管敏感都會因為天氣或外來敏感源（如花粉，塵螨，空氣污染等）而誘發，而身體的強弱與否會影響病發頻率。鼻敏感的主要症狀是流鼻水，鼻塞，打噴嚏，流眼水等；而氣管敏感主要以咽喉乾澀而導致的咳嗽為主。

敏感性疾病與脾腎有關

陳醫師解釋，鼻敏感和氣管敏感都是屬於肺臟的敏感性疾病，與肺脾腎的關係非常密切。肺是人體與大自然交換新鮮空氣的重要器官，身體的氣機也需要肺來帶動，達至平衡狀態，而敏感性疾病多數是因為身體受到外來物質而導致的氣機不暢所導致。

她續指，因為中醫認為人體是一個整體，而肺臟跟腎臟會互相影響，所以想要改善敏感症狀，就一定要把強化脾臟及腎臟。

1類人較易患鼻敏感

陳醫師表示，除了氣虛、肺弱的人易有鼻敏感，腸胃較差的人一般也容易患有鼻敏感，因為脾胃與氣有關，如果脾胃健康狀況不好也會影響肺，而都市人一般因為飲食習慣及空氣污染令肺氣及脾氣較弱，從而導致鼻敏感。

2款食療紓緩鼻敏感

陳醫師又分享兩款日常可食用的食療，以幫助紓緩鼻敏感症狀：

同場加映：14款紓緩過敏食物

台灣營養師王證瑋曾在其facebook專頁表示，天氣轉變，許多人會出現打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等發炎反應，「過敏」是免疫系統身體物質反應過度的結果。以下為14款有助對抗季節性過敏的食物：

同場加映：14款天然食物保護氣管

台灣營養師余朱青在其facebook專頁分享14款保護氣管的天然食物，特別適合在季節交替時食用。

滋潤保養喉嚨、潤滑氣管肺部：

營養師余朱青推介了14款有助保護氣管的天然食物。

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紓緩過敏不適、增強呼吸道抵抗力：

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記者：Ronald

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