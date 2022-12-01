【民眾網黃楸玲／台北報導】

[廣告] 請繼續往下閱讀

環保署將於111年12月5日在政大公企中心舉辦「111年環境科技論壇暨成果發表會」，邀請多位專家學者分享環境科技研發的豐碩成果，推廣及分享年度科技研究計畫成果，結合產、官、學、研各界之前瞻技術，並邀請社會各界共同參與、討論、提供建言。

111年首度擴大舉辦科技研究海報成果展及競賽，由與會專家學者及各界民眾票選，透過面對面的解說與討論，更能將科技研究成果發展及應用，以及相關環境保護意識傳達至每位與會者。

行政院於111年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」規劃「十二項關鍵戰略」，「2050淨零碳排」、「氣候變遷」及「環境永續」已成為熱門新聞關鍵字，其中「淨零綠生活」為第十項關鍵戰略，更顯示環保議題與民眾生活息息相關。

111年的論壇議題包含許多面向，噪音防制、綠色產品、化學物質安全、環境用藥監測、飲用水新興污染物、消費性電子廢棄物循環，以及土壤、地下水的污染檢測與處理等，更有季節性受矚目的空氣污染危害與健康防護議題。研發成果緊密扣合環保署施政方針，展示環境科技應用於重要民生議題之成果。

透過科技計畫獲得的前瞻與創新技術，經由本次環境科技論壇與成果發表交流分享，讓政府、產業、學術研究及民眾共同參與，環保署盼能為科技研發理論到實際解決環境問題之間，建構起緊密關係，成為生活上實用的技術與工具，為達成淨零綠生活永續家園的目標作出貢獻。

環境科技大躍進 淨零生活綠永續（圖：環保署）

更多新聞報導：

水環境巡守20年 發掘水環境之美

把握最後機會 大型柴油車汰舊換新補助