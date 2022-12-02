請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北2日電）經濟部與歐洲在台商務協會今天首度共同舉辦「2022台歐企業與人權聯合研討會」，吸引共300人參與，並促成140個民間單位團體連署支持並參與台灣企業與人權國家行動計畫。

經濟部透過新聞稿表示，此次研討會由台灣綜合研究院及台灣國際法學會共同承辦，邀請台、歐產官學研專家學者，分享國際企業與人權國際法最新發展、歐盟企業永續盡職調查立法進展、對台商的影響與因應，及企業與人權新興議題等。

經濟部表示，此次研討會分別以「企業與人權國際法最新發展」、「企業與人權新興議題」為題舉辦兩場論壇，並獲台灣產業公協會及企業、非政府組織、金融業界、法律業界等共同發起公民支持行動，累計逾140單位連署支持及參與台灣企業與人權國家行動計畫。

行政院政委羅秉成致詞表示，在歐盟建議下，台歐盟人權諮商催生台灣於2020年12月完成制定及公布首部企業與人權國家行動計畫，並逐步擴大產業及企業參與。

羅秉成表示，企業與人權國際規範逐漸從軟法變成硬法，及歐盟推動中的企業永續盡職調查立法等，都賦予國家及政府更多責任，必須確保所屬企業在海內外營運時，不致對人權造成侵害，該趨勢影響台灣供應鏈廠商，應及早因應，才能持續掌握國際產業競爭力。

經濟部長王美花致詞指出，面對全球疫情、氣候變遷、俄烏戰爭、美中貿易戰及經濟轉型等國際變局挑戰，維持供應鏈安全與韌性相形重要，台歐企業除在多項產業高度合作，也共享供應鏈永續人權價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王美花也強調，企業永續與人權保護，已成掌握供應鏈商機的重要關鍵，台灣企業與人權國家行動計畫的推動，有助和聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs）的國際規範接軌，促進台灣在企業人權保護更向上發展。

歐洲商會常務理事巫慧燕致詞表示，企業強化人權保障，可以降低營運風險，吸引更多ESG（環保、社會責任、公司治理）投資者，並在國際產業供應鏈中取得優勢；德國經濟辦事處長林百科也認為，台歐企業間透過更多實踐案例分享，可協助企業透過務實及創意作法，落實人權保護。（編輯：楊凱翔）1111202