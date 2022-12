草根影響力新視野 喬依絲編譯

為了解決加密貨幣能源密集型過程的環境擔憂,一些國家 (例如瑞典) 已經呼籲禁止對加密貨幣進行能源密集型挖礦。如今紐約也跟上了環保潮流,成為美國第一個禁止某些類型加密貨幣挖礦的州別。

紐約州州長凱西·霍楚 (Kathy Hochul ) 於11月22日正式簽署了一項為期兩年的禁令,並在聲明中表示:「我會確保紐約繼續成為金融創新的中心,同時也會採取重要步驟來優先保護地球環境。」這項新禁令將暫時停止向那些已經將紐約州古老化石燃料工廠轉變為加密貨幣挖礦中心的公司發放和更新空氣許可證,但暫時不會影響到個別加密貨幣礦工。這項禁令使得紐約州成為全美第一個限制加密貨幣挖礦的州別。

這條管制法令專門針對紐約州加密貨幣礦業公司,這些公司在挖礦時會使用數百萬台高性能電腦追踪、保護比特幣和其他虛擬貨幣的交易。開採加密貨幣時會燃燒煤炭、天然氣和其他化石燃料來發電,因而產生有害排放物,會嚴重傷害到地球環境。

在中國於 2021 年開始打擊比特幣挖礦之後,由於尼加拉大瀑布和關閉的發電廠能夠提供廉價的能源,使得紐約州北部成為了熱門的數位貨幣挖礦中心。但隨著越來越多加密貨幣礦業公司湧入紐約州,氣候倡導者開始對加密採礦的潛在環境危害感到擔憂。非營利性組織NRDC (自然資源保護委員會) 紐約立法和政策主任施拉德 (Richard Schrader)在一份聲明中說道:「加密貨幣不僅會對環境造成影響,對紐約州北部的社區也可能會產生負面破壞。」

根據白宮的一份報告,全美加密貨幣挖礦共產生了約 2,500至5,000萬噸的碳污染,根據環境保護署的數,相當於每年2,0000至4,000萬輛汽油動力汽車所產生的碳污染。由於紐約州正致力於減少碳足跡,這項新法令還要求紐約環境保護署在為期兩年的禁令期間檢查加密採礦業對環境的影響。

不過,加密貨幣業者亦在試圖解決能源消耗和碳排放的情況。例如,全球第二大加密貨幣的以太坊於今年9月改採用更節能的方法來驗證平台上的交易,也就是PoS 權益證明機制,並希望這次的升級有助減少以太坊碳足跡99%以上。

然而,有人預言紐約州這項法令將迫使採礦業者出走,務必會造成相當程度的經濟衝擊。經濟與環境該如何兼顧,這將考驗執政者的智慧。

