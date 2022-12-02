王赫：江澤民將中國領上了絕路

白紙運動興起，人們高呼「共產黨下台」「習近平下台」之際，前黨魁江澤民死亡。這或許是一個時代階段的結束，中國在不久的將來要發生巨變。但是，一些人對江澤民的認識不清，這極不利於中國的新生。本文嘗試從大的歷史視角來廓清江身上的迷霧，還原江把中國（其中當然也包括中共）領上了絕路的真相，略談三點。

第一，江澤民斷絕了中國和平轉型的可能性

善於投機的江是1989年六四屠殺事件最大的受益者，從一個63歲的等待退休者躍升為中共總書記。當時東歐劇變，蘇聯也於1991年12月25日終結，國際共運奄奄一息。江上台後，走左傾路線，政治上大搞反和平演變，經濟上搞了三年治理整頓，全國一片蕭殺之氣。

鄧小平呢？仍要改革開放。鄧主動出擊，1992年初南巡，發表系列講話，對江下最後通牒，「誰反對十三大路線誰就下台」，「誰不改革誰下台」。同時，籌備當年十四大的人事班子，有提拔喬石、撤掉江澤民的打算，並打算讓趙紫陽復出。

江感覺到了危機，立即反應，三招見效。一是很快見風使舵，改變立場，提出建立「社會主義市場經濟體制」；二是抓住了鄧害怕「六四」被翻案的心理，耍陰謀施毒計，離間了鄧與楊尚昆兄弟的關係；三是求救於陳雲和薄一波（李先念亡於1992年6月21日，鄧、陳、李三人被稱為「二個半婆婆」，當初陳、李提出江當總書記。影響力差一些的薄一波則暗中支持江）。鄧小平打消了撤換江澤民之意，並廢除了楊氏兄弟的軍權，但又深感江靠不住，安排劉華清、張震等老軍頭輔佐江澤民執掌軍權，並特地前所未有地給江安排了接班人──四十九歲的胡錦濤。

不過，鄧小平大大低估了江的權術和能量。1994年10月後，鄧身體日漸不行，江在曾慶紅的輔助下，掌握了實權。在鄧1997年死後，黨政軍大權獨攬，喬石被趕下去，李瑞環等人根本制約不了江，胡錦濤小心翼翼深怕被抓住辮子廢掉。江氣焰囂張，成為新一代獨裁者，根本上毀滅了中國的政治生態，和平轉型的可能性蕩然無存。

如果沒有「六四」，如果鄧小平堅持用喬石換掉江澤民，則歷史將是另一種走向。可嘆的是，歷史寫的是一個最壞的劇本。

第二，所謂「中國模式」遺禍無窮

無論是2021年中共的第三份歷史決議，還是這次江的訃告，都明確了江的「中國模式」奠定者的身分。如訃告中說：（江）確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配制度，制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略。

眾所周知，市場經濟有好壞之分。好的市場經濟，有充分的自由競爭、良好的市場規則，資源有效分配。壞的市場經濟，權貴控制資源、扭曲市場，規則無公正可言，成為一種榨取型經濟。中共所謂的「社會主義市場經濟」，恰恰就是一種壞的市場經濟，「社會主義」保證了紅二（三）代、官二代、既得利益者階層等通過各種手段、各種名目來控制國家經濟命脈，江澤民的兒子、孫子更是首當其衝。

這樣，就使中國經濟的持續快速增長，至少導致了三個嚴重後果：第一，貧富懸殊和貧困的普遍化，6億人月收入在1,000元以下，只有5%的人月收入5,000元以上；第二，道德崩潰，假貨遍地，詐騙橫行；第三，資源枯竭，環境污染，生態瀕臨崩潰。概而言之，經濟發展已不可持續。當前中國經濟的風雨飄搖，其體制和政策根源都在江澤民。

此外，中共的許多重大決策和基本政策，都是在江時期拍板或定型的。例如，毛澤東都不敢修的三峽工程，是江決策上馬的。又如，中共的計劃生育，是鄧小平定下的，但在胡耀邦、趙紫陽時期尚有一定彈性，是江澤民將「強制一胎化」固定化、體制化、長期化（參見筆者《中共如何製造中國人口危局？》）。

第三，江澤民迫害法輪功 破壞佛法 謊言毒害世人 罪惡無邊

江澤民應劫而生，機緣湊合，無德無能竟能搖身一變為獨裁者，其必然要給中國和世界帶來無窮的災難。什麼樣的災難是無窮的呢？迫害正信。

《聖經》記載，耶穌受難之際，曾說「耶路撒冷的女兒啊，不要為我哭，卻要為你們自己和你們的兒女哭。」後來的歷史大家都知道，古羅馬帝國迫害基督教近300年，導致空前的橫跨亞歐非的大帝國灰飛煙滅了（可悲的是，有人還妄稱信奉基督教才是古羅馬亡國的原因）。其中，公元64年，尼祿焚羅馬迫害基督徒；65年，古羅馬爆發瘟疫；68年，羅馬城暴動，尼祿在逃亡中自殺，時年31歲。中國歷史上也有「三武一宗」滅佛（北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和後周世宗），一個都沒有好下場，其中三人身死國滅，為天下笑。

江澤民呢？比尼祿更蠢更壞。法輪功是佛家上乘修煉大法，1992年由李洪志先生傳出，以同化宇宙最高特性「真、善、忍」為根本，人傳人、心傳心，7年間竟有一億人修煉。這一億人的修心向善，使中國社會走向新生，這對當政者、對中共是最有利的。但是，江妒忌心大發作，與中共惡黨相互利用（詳見《九評共產黨》之五），於1999年7月悍然發動對法輪功的迫害，從此把中華民族帶入一場史無前例的浩劫中。而且，迫害延伸海外，全世界都被拖入漩渦。

善惡有報是天理。江澤民和中共，對中國民眾犯下了累累罪行，也對神佛犯下了大罪。江澤民罪惡滿盈，終於死去。而中共已無可救要，目前正在中國發生的這場瘟疫，正是針對共產黨而來（參見大紀元特稿《江澤民死了》）。

迄今，迫害仍在持續，江澤民和中共的罪惡無邊。

結語

以上三條，證明江澤民是民族罪人、歷史罪人，把中國領上了絕路。中國人要自救，中國要新生，就必須對江澤民的罪惡進行審判與清算，同時也必須解體中共。江澤民死了，歷史新的一頁即將翻開。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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