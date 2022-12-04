（記者洪承恩／綜合報導）隨著國內疫情趨緩，口罩禁令也開始放寬。不過，ICU醫師陳志金日前到吃到飽餐廳用餐時，目睹了「無限輪迴」亂象，讓他難以理解政策的邏輯性，「大家的看法如何？」

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陳志金表示，目前口罩政策逐漸鬆綁，但部分的鬆綁方式，在執行上其實有困難，也令人難以理解政策的邏輯性，現在戶外、室內用餐不必戴口罩，其中最讓人困擾的，就是去吃吃到飽的自助餐。

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圖／陳志金認為，現在的口罩鬆綁，讓人難以理解邏輯性，尤其是去吃吃到飽餐廳時，不斷在戴、脫口罩之間輪迴。（免費圖庫Pixabay）

陳志金表示，進入餐廳時需要戴口罩、就座後則不必戴，但拿取食物時又要把口罩戴上，取完餐回座位又要脫下口罩，如果中途去個洗手間、餐後要結帳，同樣要把口罩戴上，等到離開餐廳時，又能夠脫下口罩，其中「取食物」及「取餐回來」會不斷輪迴，當口罩脫下時，有些人套在手上，有的人則是放在桌上或口袋，但如果口罩有保護作用，早就已經污染各個地方，尤其是使用者的手，如果口罩沒有作用，那也只是戴個形式而已，「還有需要戴嗎？」

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圖／陳志金相當困惑，如果這樣不斷戴、脫口罩，那麼口罩早已汙染各個地方。（免費圖庫Pixabay）

最讓他困擾的是，每次去取食物的時候，都要在口罩內回顧、忍受剛剛吃完的餐點味道、油膩的感覺，先前取餐要戴塑膠手套的規定，如今似乎也取消了，「取餐戴、用餐脫、再戴再脫…。」

此外，陳志金也分享，2日晚間在街上看到有趣的對比，餐廳內的老闆、顧客都戴著口罩，不過2步外的戶外攤車，老闆與等待的顧客都沒戴口罩，「大家的看法如何？」

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