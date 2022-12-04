▲台東波浪屋‧原創館聖誕嘉年華開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於3日至11日在TTStyle原創館波浪屋舉辦「2022波浪聖誕嘉年華系列活動」，並於3日晚間6時正式點燈。點燈活動在嘉蘭天主堂教友詩歌演唱的歌聲中揭開序幕，接著由金曲歌手昊恩、教會詩歌演唱。

台東縣縣長饒慶鈴表示，台東縣政府連續第4年與大家齊聚波浪屋，一同點燈迎接即將到來的聖誕節及新年。今年的點燈以詩歌展演方式，期望帶給大家聖誕歡樂氛圍之餘，也希望帶給大家平安與心靈的撫慰。

適逢波浪屋開館5周年，今年特別邀請阿美族藝術家林戎依，以永續環保材質創作聖誕樹，林戎依的創作理念為將模擬顯微鏡下玻璃片裡的植物細胞，細胞使用廢材製作，藉此感受垃圾無所不在的危機，以此探討環境污染與再生意義，將如何落實使用友善材質、垃圾減量及廢材回收機制，達成對自然環境的「永續」概念，讓下一代能有乾淨的山海，延續美麗豐盛的文化。

擔任詩歌吟唱的嘉蘭天主堂，歷經 94 年海棠及 98 年莫拉克颱風兩個風災後，整間教堂隨著泥水被沖進了太平洋，經過教友多年努力，向各界籌募善款，不過，距離目標 3 千 5 百萬，還有一大段努力空間，期望教友及各界能夠踴躍捐輸，讓族人盼望已久的天主堂，盡早完成重建。

原民處說明，今年波浪屋‧原創館以「永恆─看的音樂聽的地圖」為主題，舉辦波浪聖誕嘉年華系列活動，包含「點亮永恆」聖誕點燈、聖誕詩歌傳福音、波浪屋攝影比賽、周年慶優惠促銷等，除了有好康優惠與精彩活動，3日晚間7點在波浪屋FB粉專同步進行第2支形象影片首播，讓大家認識波浪屋原創館店家的創作能量，4日下午3點起在TTstyle原創館-4號店/草地廣場，舉辦知名音樂人編曲賦予傳統歌謠新生命《看的聲音|聽的地圖》專輯特展及成果展演音樂會活動。