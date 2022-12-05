中科推動台中園區擴建二期計畫，攸關台積電 (2330-TW)2 奈米廠籌設進度，環保署今 (5) 日進行第 3 次環評初審，環委要求園區內的廢棄物不委外，但可在國科會轄下的科學園區內處理，最終通過初審，待補充相關內容後，後續送環評大會審查。

中科管理局表示，台中園區土地出租率已達 100%，已沒有多餘土地，本計畫預計引進半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，因應產業布局用地需求，並擴大台灣整體科技發展動能，維持半導體產業全球競爭力。

中科管理局預估，最快於 2023 年可提供廠商建廠，創造年產值約新台幣 5014 億元，提供約 4500 個直接就業機會。

中科管理局承諾，為兼顧環境保護，空氣污染物全數 1.2 倍抵換、放流水標準再加嚴，同時承諾半導體事業廢棄物再利用率達 90%。

中科管理局原先計畫開發面積 94.62 公頃，上次初審會議已縮減至 89.75 公頃，但綠地面積維持原本的 12.99 公頃，基地位於台中市大雅區及西屯區，緊鄰中科台中園區西側及擴建一期北側。

台中市政府表示，現有 3 座焚化爐已滿載，沒辦法承受新設園區的廢棄物，因此，環委要求，園區內要自行設置廢棄物處理設施，不宜委外，但可在國科會轄管的科學園區內處理。

環委也請開發單位強化說明溫室氣體增量抵換、空汙抵換作為等內容，最後開發單位承諾辦理，補充修正後通過，後續將送環評大會討論。