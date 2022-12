▲海豹屍體遍布俄羅斯裏海沿岸。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社莫斯科4日綜合外電報導

俄羅斯當局官員今天表示,在俄國南部的裏海(Caspian Sea)沿岸地區發現了大約2500頭海豹的屍體,尚不清楚確切死亡原因。

美聯社報導,俄羅斯達吉斯坦共和國(Dagestan)當局指出,目前尚不清楚為何會發生海豹大規模暴斃事件,但可能是自然死亡所致。

地方官員昨天最初通報說,在事發沿海地區發現700頭海豹死亡,但俄羅斯自然資源和環境部(Ministry of Natural Resources and Environment)的達吉斯坦分部後來將數字提升到大約2500頭。

700 dead seals off the coast of the Caspian Sea

Dead animals got found on beaches near Makhachkala, Dagestan. The causes of death of the seals have not yet been established. Living only in the Caspian Sea, Caspian ringed seals are in danger of extinction

@news_sirena pic.twitter.com/kjTCb3mQXH — Belsat in English (@Belsat_Eng) December 3, 2022

裏海環境保護中心(Caspian Environmental Protection Center)負責人蓋皮佐夫(Zaur Gapizov)透過聲明表示,這些海豹可能早在數週前就已死亡,沒有跡象顯示牠們遭殺害或被漁網捕獲。

俄羅斯聯邦漁業署(Federal Fisheries Agency)的專家與檢察官勘查了現場海岸線,並收集用於實驗室研究的數據資料,但沒有立即發現任何污染物。

先前發生的數起海豹大規模死亡事件,都歸因於自然死亡。俄羅斯鄰國哈薩克擁有很長的裏海海岸線,今年至少通報了3起此類事件。