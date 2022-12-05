台灣人的外食狀況嚴重，外食常使用的葵花油、沙拉油含有大量的Omega-6脂肪酸，再加上魚類攝取少，據研究指出造成現代人脂肪酸比例不佳，omega-3與omega-6的比例，已從建議的1：2-4已失衡至1：10-20，是身體負擔的緣由外，更是備孕婦女的營養缺口。

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高濃度Omega-3的魚油與藻油，成為國人關注保健品

Omega-3脂肪酸主要有DHA與EPA兩種，各有不同的作用，都是屬於人體必要的營養素，缺一不可，對於考生與嬰幼兒族群，DHA扮演著幫助思緒網絡的建立，而胎兒的DHA也全都來自於媽媽，因此媽媽需要攝取足夠的DHA。另外，EPA可以調節生理機能，讓人甩開藍色情緒，也具有調整體質的好處，讓邁入中老年的族群做好健康維持。

因為Omega-3脂肪酸具有多重作用，如：調整體質，補充營養，打造保護力等等，讓國人非常關注相關保健品，Google趨勢的數據指出，魚油與藻油的搜尋熱度在近三年上升了一倍，且2022年11月invosData發布的數據即發現2022年魚油的銷售量是去年同期的161%，顯示補充Omega-3脂肪酸正在熱潮上！

雖然魚油與藻油都富含Omega-3，但藻油屬於素食來源，能給予素食者很好的omega-3來源，避免缺乏DHA與EPA，且隨著永續、環保與不剝奪大自然資源的浪潮，來自萃取養殖藻類的藻油更是成為國際熱門的保健品。

雖然魚油與藻油都富含Omega-3，但藻油屬於素食來源，能給予素食者很好的omega-3來源，避免缺乏DHA與EPA。

藻油有明確法規規範，認明藻種與含量才是真正藻油

藻油具有豐富的DHA營養，在台灣有明確的相關法規規範藻油。根據食藥署的資料，藻油必須是從由Aurantiochytrium sp.( Schizochytrium sp.)、Ulkenia sp.或Crypthecodinium cohnii等藻種萃取，不得由藍藻、褐藻、小球藻或海帶混雜，且製造過程需全程採用食品規格，且DHA含量需超過32%以上才能作為「DHA藻油商品」的原料。

飛果推出高濃度藻思果藻油，同時添加葉酸幫助國人營養補給

台灣知名生技大廠誠光生醫，以飛果品牌推出藻思果藻油，使用國際頂尖藻油原料DSM帝斯曼的life’s® Omega藻油，來自裂壺藻萃取，Omega-3佔藻油比例達到90%，提供考生、孕婦、素食者豐富的Omega-3脂肪酸。

每天補充2粒飛果藻思果藻油素食膠囊，除了能營養補給(150毫克的DHA)、調整體質與靈活思序以外，更有別於多數藻油商品，多了75毫克的EPA，能幫助調節生理機能。不僅如此，飛果藻思果藻油也特別添加葉酸，能有助於核酸與和蛋白的形成與幫助胎兒的正常發育與生長，每份添加240微克分別滿足了懷孕媽媽與成年人40%與60%的需求，守護國人的健康生活。

由於藻油的補充族群常為是懷孕婦女，因此要格外注意食安問題，在養殖與加工過程中是否純淨，且要具有檢驗合格證明。

飛果藻思果藻油，純素無色素膠囊，具多項認證讓消費者更安心

藻油是從藻類萃取，除要注意藻類萃取來源是裂壺藻種，可以獲取最大濃度的Omega-3脂肪酸以外，由於藻油的補充族群常為是懷孕婦女，因此要格外注意食安問題，在養殖與加工過程中是否純淨，且要具有檢驗合格證明。

飛果藻思果藻油，使用培育的裂壺藻種，品種純正使品質穩定，且在源頭養殖管控水源、透過封閉發酵槽減少外部污染機會，再加上使用無有機溶劑的水萃取法，避免有機溶劑殘留的風險。藻油原料經過Kosher猶太飲食、Halal哈拉清真認證的嚴格把關。

飛果不只謹慎選擇藻油原料，更用心挑選好的膠囊包材。飛果藻思果藻油使用光漾素食膠囊，不添加色素呈現透明，且不加乳化劑讓成分更純粹！光漾素食膠囊更採用常溫封口，保護好Omega-3脂肪酸，讓怕熱的Omega-3脂肪酸不會受到加工的高溫而破壞。

除了原料與包材以外，飛果將好的原料給予謹慎小心的工廠進行製造，有著cGMP、HACCP認證，也經SGS檢驗符合國家標準，給消費者更高規格的食安保證！

飛果藻思果藻油，永續環保概念，一起愛護環境

藻類可透過養殖而一直生產藻油，不掠奪環境資源，是飛果對環境永續的實踐，且在包裝設計上使用環保材質以外，同時具有重複利用的功能性，在補充營養的同時也一起愛護環境，保護地球資源！

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