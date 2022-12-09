《演員夢》韓國首映 觀眾讚：善良改變世界

【新唐人北京時間2022年12月10日訊】目前在亞洲上映的影片《演員夢》，已經登陸韓國首爾，在7日的首映日，影院內座無虛席，觀眾表示，被影片傳遞出的善所感動，稱讚影片給人們帶來希望。

《演員夢》女主角鄭雪菲：「在現實生活當中我們有可能會碰到挫折，有可能會碰到不如意。但這個過程當中呢，我們怎麼樣去面對，我們怎麼樣去度過這個挫折呢，我想這部影片會給你一個非常好的啟示，也是非常好的答案。」

觀眾崔鐘浩：「我真的很受感動，原來人內心激發出的善心，是可以改變世界的，電影將這部分詮釋出來了。」

韓國西京大學教授白承軫：「（主人公）奇蹟般的站起來，和最後沒有以怨報怨，而是用善心對待仇人，阻止了惡業還惡業的循環。這些部分真是太好了。」

影片講訴了主人公經歷娛樂圈的陰暗面後，身心受到重創，在萬念俱灰之際，偶然領悟生命的意義，脫胎換骨，用善心化解恩怨的故事。為娛樂圈注入一股清流。

《演員夢》女主角馮曉雅：「那麼最終她是因為一本寶書改變了她的命運，從中學到了用善去化解多年的仇恨，那麼同時她也將這個善傳遞給了更多的人，也感染了周圍的人。」

網路平台公司總裁張喜讚：「在最困難的環境下，用頑強的意志站起來，過程中起到動力的《轉法輪》一書，我今天也是第一次接觸，我在人生中做生意也有非常困難的時候，今天看了這部電影，好像賦予我新的動力一樣。」

觀眾崔鐘浩：「（法輪功）不僅治療了主人公身體上的疾病，也治癒了她的心靈，因此才能產生那樣能夠原諒對方的力量。那部分是最大的亮點。」

觀看《演員夢》後，觀眾們表示影片感人至深，洗滌心靈，是一部難得一見的影片。

網路平台公司的總裁張喜讚：「當今世界非常墮落，我的心也被污染得很髒，但是觀看電影后，讓我產生從新審視自心的機會。重要的是，她傳遞了一個信息，用中國話講就是「乾淨」，這是其它的電影無法比擬的。」

文化產品企劃白承燁：「最近很難看到這樣的電影，之所以說是很難看到的電影，因為現在的電影都是商業性質的電影，這樣的電影是不同的。」

觀看電影後，觀眾遲遲不願離去，在影院大廳中向《演員夢》主創團隊索要簽名，合影留念。

新唐人電視台記者金燕韓國採訪報導

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