2022年12月09日 環境資訊中心記者 劉庭莉報導 環境資訊中心記者 劉庭莉報導

攸關2050年淨零排放的「氣候變遷因應法」5月通過立院初審，時隔近半年今（9日）首次黨團協商。場外則有多個環保團體於立法院門口舉布條抗議，提出民間六大訴求，呼籲儘速完成修法。不過協商進行三個多小時，「氣候法」爭議條文仍全數保留，外界關心的碳費議題也並未進入討論。

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「氣候變遷因應法」今（9）進行首次委員會黨團協商。攝影：劉庭莉

民間氣候法六大訴求：氣候治理提高至政院、污染者付費

環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡、綠色和平今天選在「氣候法」協商前，於立法院門口舉行記者會，提出民間六大訴求，呼籲拉高氣候治理層級、短期碳費長期碳稅、公民訴訟條款、污染者付費等。

地球公民基金會顧問蔡中岳說明，目前氣候治理最高層級的協調單位是行政院國家永續發展委員會（永續會），但過去已面臨無法有效協調跨部會的困境，氣候治理應由行政院長作為召集人，建立行政院氣候會報，賦予充足人力、行政資源統合、機關考核等職權才是完整機制。

至於作為氣候法核心政策之一的碳費，綠色和平專案主任洪昇邦表示，大家都很關心氣候法能否有效減碳，可惜政院版草案仍未訂定明確政策內容，不禁令人懷疑協商是在搓湯圓。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，政院版草案的兩大問題為「優惠費率規範不清」與「減量額度用量浮濫」，恐怕替高排碳者提供漂綠契機，讓他們得以規避「污染者付費」的基本責任。

多個民間團體今（9）舉行「氣候修法決戰！六大訴求缺一不可」記者會。攝影：劉庭莉

民間也呼籲「氣候法」賦權民眾監督救濟機制，納入公民訴訟條款。環境權保障基金會執行長凃又文表示，《環境影響評估法》納入公民及公益訴訟條款，20多年以來僅30多件環境公民訴訟，並未造成法院負荷、也間接促使民眾參與環評程序更為完備。

立委一致要求部會權責入法 環署承諾補充遺漏

協商過程中，光是部會權責入法就討論了90分鐘。立委一致認為，政院版草案僅以說明欄處理，但權責分工應明確入法，否則跨部會協調指揮不易、互踢皮球，相關工作難以推動。

環保署長張子敬則表示，若分工入法，恐怕未來組織改造，會因部會更名而必須頻繁修正條文，放入說明欄就不會有這層問題。

仍有立委質疑，只列說明欄的話，主責機關為環保署，位階太低無法領導各部會，更可能成為「紛爭的來源」。最後在多位立委的強烈建議下，張子敬承諾會將部會分工明確入法。

中期減碳目標遲遲不訂 張子敬：數字寫死沒彈性

減量目標方面，政院版草案僅列「2050淨零排放」，也被多位立委提出討論，認為應明確訂定中期減量目標，並每5至10年定期檢討。

張子敬對此表示，環保署已有階段性目標，立委邱顯智即質疑，已有目標為何無法入法？張子敬說，淨零排放是終極目標，國際上也建議考慮科技的進步逐步修正目標，「把數字寫死就沒有彈性」，需待年度接近時再推估。立委鄭麗文認為，台灣身為島國，氣候變遷像「溫水煮青蛙」，減碳積極度已嚴重落後。會議主席裁示保留。

另外，立委林淑芬建議新增低碳蔬食，強調飲食雖是個人選擇權，但「多蔬少肉」減碳潛力高。張子敬表示，第5條規範政策原則、較為強勢，低碳蔬食屬於宣導及倡議性質，適合維持在第42條。

民間六大氣候法訴求。圖片來源：環境權保障基金會提供

控訴「被忽略的氣候正義」 NGO籲跨世代淨零轉型不應排除原民

原住民族氣候變遷聯盟今天也舉行記者會，不滿「氣候法」涉及各個機關部會運作，卻不見任何提及原住民族的字句。卡大地布族人、台灣原住民族自決聯合召集人高明智（Trau Pakaruku），以卡大地布光電案判決勝訴為例表示，自己只要一想到「氣候變遷因應法」就這樣通過，往後掛上環境保護名義，就可以為企業開一道大門，族人再也沒有攔阻的立場。

立委伍麗華指出，氣候法應重視原住民在公共發展中的犧牲、守護森林累積的碳貢獻，不應該把原住民排除在外，碳匯應與部落共同管理、共享權益、限制應取得部落諮商同意。立委孔文吉更表示，「沒有原住民族權益條文，就不該出委員會！」

張子敬則回應，自然碳匯該如何建立與原住民合作或補貼的機制，會再跟原民會討論。原民會副主委鍾興華也說，會以強化原住民參與為原則，再跟環保署討論如何修正法條、與當地原住民族建立共管及共享機制。

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