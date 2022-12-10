美国众议院星期四(12月8日)以350比80票表决通过2023财年《国防授权法》，其中包含提供台湾五年高达100亿美元军事援助资金等多项支持台湾安全防卫条文。专家说，《国防授权法》重要之处在于这是一个国会以立法方式使未来美台双方的安全关系正式化并具有可持续性。

美国参众两院在经过协调后的8580亿美元《国防授权法》中涵盖了许多支持台湾的条文，它们主要来自参议院外委会先前已通过的《台湾政策法》内容，在国防授权法中被包裹在外委会主席鲍勃·梅嫩德斯(Bob Menendez)提出的《强化台湾韧性法》(Taiwan Enhanced Resilience Act, TERA)中，在数十页涉及台湾的条文中，最引人注意的是授权美国政府未来五年对台湾提供高达10亿美元的军事援助资金。

这部法案目前还需要经过参议院通过。两院必须通过文本一致的法案，然后才能将其送交总统签署成法。一年一度的《国防授权法》被普遍视为属于必须及时通过的重要法案。

对台加码因美低估乌克兰所需军事援助

詹姆斯敦基金会中国项目经理欧小然(John van Oudenaren, 又译约翰·范·奥德纳伦) 在接受美国之音采访时说，从美国曾大量低估乌克兰武器需求的经验来看，提供台湾五年100亿美元的金额只是“一个小的开始”。

“我认为这只是一个小的开始。我们从美国和拜登政府看到，他们对乌克兰有良好的意图，而且在冲突刚开始时也非常有意愿要协助乌克兰，但他们极大程度低估了所需的援助。在台湾，我们见到实际上有许多对美国武器和设备的订单，但它们被推迟了。所以我们已经没有在满足台湾的防卫需求了，因此任何能够加快这方面的事情我认为都是有好处的。”

身兼詹姆斯敦基金会出版刊物《中国简报》主编的欧小然认为，《国防授权法》最重要之处，在于这是美国国会以立法方式为美台安全交往提供一个平台和框架，让双方的安全关系得以具有可持续性。

“我认为它将为深化美国与台湾的安全接触提供一个平台和框架，同时也可以让它在不破坏现有美中政策的情形下把它正式化。所以我认为实际上这是一个国会行动，这点是很重要的，因为它是建立在《台湾关系法》及对台湾‘六项保证’及其他国会与台湾接触的传统基础上，所以我认为基于那个理由，它具有可持续性，提供了一个方式与台湾有可持续的接触、与台湾的安全接触，而且是通过立法的方式，这是很重要的。”

美台缺乏联合军事演习是障碍

目前众议院通过的《国防授权法》的版本包括以表达“国会意见”(Sense of Congress)的方式鼓励美国与台湾进行联合军事演习。这种“国会意见”对行政当局并没有立法拘束力。过去的《国防授权法》也有类似的支持或鼓励美国国防部邀请台湾参加包括“环太平洋军事演习”的条文，但台湾至今并没有获得美国行政当局的邀请参加这类演习。

欧小然认为缺乏联合演习的确是一个阻碍，因为具备互操作性对美台军方来说是非常重要的。

他说：“我认为台湾军队和美国军队之间缺乏互操作性是一个障碍。不过我不知道国会行动是否能真的解决这个问题。我认为这就是这种非官方关系所包含的成分，这就是现状。双方都同意必须维持现状，在与联邦官员打交道的方式和防务合作方面，会有一些限制。不过我认为这其中有许多仍然通过其他框架在进行，所以我认为是有机会的，实际上多少有些是秘密的，不过我仍然认为它是一个天然障碍。”

美须加快供台武器

国际评估与战略中心高级研究员理查德·费舍尔(Richard Fisher)也在接受美国之音采访时强调加快协助台湾提升防卫能力的急迫性，因为中国入侵台湾的可能性是非常真实的。他认为，美国和台湾可能只有六到18个月的时间能将军力平衡改变到足以阻遏习近平做出侵台决定的程度，因此美国必须尽快强化自身的军事能力并加快向台湾提供必要的武器。

“(中国)真正有机会侵台的时间是在2023和2024年，这是为什么美国必须加速武器的运送、敦促台湾进行必要的改革，例如建立民兵、扩大后备部队；美国也必须在亚洲部署战区核武库，以便展开决定性地阻遏中国入侵的过程。”

费舍尔也认为，拜登政府应该把武装台湾视为更为优先的事项，提供台湾更多装备来帮助台湾在一旦遭受封锁时能够存活。

“应该每天都要有747货机降落台湾卸装补给和弹药以协助台湾度过封锁并阻遏入侵。但这并未发生。要避免美国年轻人在亚洲卷入战争的办法是让中国无法发动战争，”他说。

台湾感谢，中国反对

在美国参众两院星期二晚间公布2023财年《国防授权法》协商版本后，台湾政府即对美国国会对台湾的支持表示感谢。

台湾外交部发言人欧江安星期四在例行记者会上说，“外交部对美国国会持续展现对台湾安全的强劲支持表示由衷感谢”，由于法案还在表决过程中，外交部将持续关注后续进展，并将与美国国会及行政部门持续紧密沟通，台湾期待此一法案在本届美国国会届满前得以顺利完成立法。特还说，台湾外交部也将持续努力，全面深化台美友好伙伴关系，确保台海安全及印太地区自由开放与和平稳定。

对于美国众院通过的《国防授权法》中包含协助台湾增强军备的100亿美元资金，中国外交部发言人毛宁星期五在例行记者会上表示坚决反对，并要求美方“删除”这些涉华内容。

毛宁说，“台湾是中国的台湾”，台湾问题纯属中国内政，美方应遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，“删除法案中的涉华消极内容，停止打‘台湾牌’搞‘以台制华’，停止美台军事联系”以免进一步损害中美关系。她还说，中方将采取一切必要措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。