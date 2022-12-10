茄紅素抗氧化與防癌 番茄這麽吃發揮更高效益

番茄營養價值高，含有豐富的維生素C、膳食纖維和茄紅素，無論生吃或煮熟後吃都對身體有益。尤其番茄中的茄紅素最讓人關注，它不僅含有强大的抗氧化功能，還能預防癌症。

茄紅素是一種屬於類胡蘿蔔素的化合物，其抗氧化力是β-蘿蔔素的2倍，具有防止肌膚和血管老化的功效。茄紅素對人體有4大好處：

1、抗氧化、提升免疫力

生活中的空氣污染、酒精、油炸食物等會導致身體產生自由基，造成身體不正常氧化，進而破壞身體細胞，加速老化和增加患病風險。茄紅素可減少自由基對身體的損害，並增進免疫力。

2、前列腺保健

茄紅素對前列腺有保護作用，可降低攝護腺（前列腺）癌發生率，及預防、改善攝護腺肥大。

3、預防心血管疾病

茄紅素還可減少血管內的低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇LDL）的氧化，避免血管硬化，對預防心血管疾病有不錯的效果。

4、預防癌症

茄紅素能抑製自由基對細胞染色體基因的損壞，有助預防癌症，例如攝護腺癌、乳癌、子宮內膜癌等。

二、膳食纖維

番茄中的膳食纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便並降低患上大腸癌的風險。

維生素C是人體需要的營養和抗氧化劑，它有助呼吸道黏膜組織的完整，還能促進膠原蛋白合成。一顆番茄就可以達到每日建議攝取量的28%。

番茄無論生吃或煮熟吃都對身體有益，生吃番茄主要是攝取膳食纖維、維生素C等營養素。而茄紅素屬脂容性營養，和油脂一同吃進體內，才容易被吸收，產生保健效果。

以下2種方法可攝取更多的茄紅素：

1、挑選成熟番茄

成熟的番茄所含有的茄紅素量高，而且吃番茄最好連皮一起吃，因番茄皮的茄紅素含量較多。買回來的番茄不要直接放進冰箱保存，因低溫會使茄紅素含量減少。

2、炒熟吃

番茄加油脂炒熟吃，人體更好吸收。炒熟的番茄會釋放較多茄紅素。如果只是含油脂的水煮料理，如番茄雞肉湯，茄紅素的量就不如炒過的多。番茄的最普遍吃法是番茄炒蛋，不僅美味而且營養豐富，很適合一家大小食用。

番茄罐頭、番茄泥、番茄汁、番茄醬等市售番茄食品，因經過加工，茄紅素含量都會比較高。但番茄醬的鈉含量偏高，因此要留意攝取量，避免引發心血管疾病。

番茄食譜

1、番茄炒蛋

材料：番茄2顆、鷄蛋3顆

番茄切塊，鷄蛋打散。

鍋中倒入少許油，放入鷄蛋炒，待蛋液稍微凝固後，把鷄蛋推到一旁。然後放入番茄煸炒，加入適量鹽、糖與鷄蛋一起翻炒即可裝盤。

2、番茄蜂蜜汁

番茄含有豐富的維生素C，將番茄打汁後喝對肌膚有好處。

材料：一顆番茄、一勺蜂蜜

將番茄洗净切塊，放入料理機攪拌一下，然後加入蜂蜜調味即可飲用。

（責任編輯：卓净）

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