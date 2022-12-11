2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評選結果揭曉，半導體封測大廠日月光投控（以下簡稱日月光），再度榮獲「半導體及半導體設備產業」最高分；不單如此，日月光還為全球該產業第一家、全台灣所有產業別第一家連續7年獲得最高分企業，以及台灣第一家連續6年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級之公司。

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據了解，日月光於ESG上的長期作為與績效一直受到國內外永續評比機構的正面肯定，除DJSI與CDP之外，日月光亦連續8年入選英國富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）、名列台灣公司治理評鑑前5%上市公司、以及連續6年入選台灣永續指數成分股，並於國內榮獲台灣企業永續獎與年度報告書等多項單項獎。

在今年道瓊永續指數的表現上，日月光在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分，同時也連續7年入選「世界指數」與「新興市場指數」。日月光於24個子項目中「重大性、風險管理、商業道德、政策影響、創新管理、產品召回、環境報告、產品責任、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善事業、隱私權保護、客戶關係管理」共13個項目獲得滿分，連同「氣候策略、勞動實踐指標、人權」共16個項目獲得產業最高分。今年全球共76家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐「世界指數」（DJSI World）成份股，最後僅9家企業入選。

日月光投控張虔生董事長表示：「身為全球封測產業領導者，因應隨之而來的衝擊與挑戰，打造永續新商業模式，兼顧永續與企業營運成長，我們責無旁貸。今年公司獲利穩定成長，前三季營收年增24%，展望未來，我們將以更積極、更正面的態度實踐ESG願景，唯有持續的創新思維與作法，才能增進核心競爭力，穩健成長」。

值得一提的是，日月光積極從節能與能源轉型雙管齊下，佈局智慧工廠、智能電網等多項綠色技術創新專案，以「節能」「綠能」及「儲能」三大方針推動綠色轉型。日月光已通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）認可，設定2030年絕對減量目標，分階段履行2050年淨零排放承諾，全球有13個廠區使用100%再生電力或憑證，佔總電力使用量24%。此外，日月光於2022年首次發行氣候相關財務揭露（TCFD）報告書，揭露因應氣候變遷問題的治理與策略、風險管理、減量目標與計畫。

除此之外，日月光更設立「日月光社會企業股份有限公司」，應用創新的商業模式，落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，發揮企業正面影響力。日月光投資新台幣2.5億元，規劃智慧科技農地永續利用、開發循環經濟環保產品、及擬設置員工長者日照中心等。同時透過「日月光環保永續基金會」和「日月光文教基金會」，持續推動植樹造林、海洋守護、生物多樣化、樂齡長者青銀共學及弱勢兒童助學等公益專案，期盼能創造更美好的社會與永續環境。今年，為發揚日月光集團創辦人張姚宏影女士百折不撓的創業精神，日月光舉辦首屆「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，提供一千萬獎金，期望能夠激發永續創新技術與思維，帶動台灣永續創新創業風潮，發揮日月光正向影響力。

張虔生強調，日月光積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應夥伴與社會價值」策略主軸，促進人類智能生活的福祉與便利性，以實際的行動實踐我們企業公民的角色，期盼大家都能共同茁壯成長，建構美好的未來。

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