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（中央社記者賴言曦台北12日電）2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評比結果公布，中鋼連續11年入選「DJSI新興市場指數」成分股企業，且近期在台灣證券交易所第8屆公司治理評鑑，獲得排名前5%的成績。

中鋼表示，DJSI為國際上最具公信力的企業永續評比指數，藉由經濟、環境及社會3大面向調查，再依產業類別中成績排名前10%的企業，選出DJSI指數系列成分股；面對全球ESG（環境保護、社會責任、公司治理）發展浪潮，今年參與評比的企業多達1萬3800家，較往年大幅增加。

中鋼董事長翁朝棟透過新聞稿表示，面對氣候變遷議題，中鋼2021年2月成立節能減碳及碳中和推動小組，參考多家國外鋼廠做法及世界頂尖鋼鐵製程及設備工程公司專業建議，完成短程減碳。

中長程方面，中鋼指出，透過「先低碳、再零碳」兩階段進行碳中和路徑規劃，並以2018年為基準年，訂定2025年減排7%，2030年減排22%，2050年達成碳中和的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰。

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面對全球鋼鐵市場級碳中和趨勢及挑戰，中鋼表示，今年9月已完成鋼化聯產先導工廠，另與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同開發的中能離岸風場，預計2024完工併網後，每年可發綠電11億度，減碳可達55萬噸。

鋼鐵產業方面，中鋼指出，由於鋼鐵製品為可百分之百回收再利用材質，未來中鋼將持續開發具高技術含量、高獲利能力及高應用價值的精緻鋼品，創造更大的鋼鐵價值。（編輯：翟思嘉）1111212