中國新聞快報：「四通橋」事件後 江西畫家發布彭立發畫像被捕

【新唐人北京時間2022年12月13日訊】北京「四通橋」事件過去兩個月，在橋上掛抗議標語的彭立發至今下落不明。而江西一名畫家在推特發布彭立發畫像後被捕。請看今天的《中國新聞快報》。

「四通橋」事件後 江西畫家發布彭立發畫像被捕

10月15日，在「四通橋」事件隔日，江西畫家蕭亮在推特發布了一張彭立發的畫像，而他的推特帳號「中國畫者」當天停更。

蕭亮的妻子閻女士11日晚上告訴大紀元，蕭亮是10月16日被當局帶走的，他的一台電腦也被拿走。蕭亮被以尋釁滋事的名義行政拘留，並於12月7日被批捕。

另一位推特網友發推文稱，他因發布了一張彭立發的圖片被警方約談。

「四通橋」事件持續發酵，彭立發的橫幅出現在世界各地中國民眾的抗議現場，這些標語也成為「白紙革命」的口號，令當局恐懼。

福州醫科院校學生集會 抗議朝令夕改

12日晚間，福州大學的學生聚集在操場，抗議學校的返鄉方案朝令夕改。

群聊截圖顯示，當天下午，老師在群裡通知「12月12-15日全體本科生停課」，但在10分鐘之內，學生又接到「最新通知」，稱「教學計畫暫不調整」。

福州大學朝令夕改，引發學生憤怒。有學生說：「這根本就不是小問題，這反映對學生訴求的無視。」

江蘇醫科院校研究生聚集抗議 要求公正待遇

同日晚間，徐州醫科大學的碩士研究生在校園聚集抗議，要求公正待遇。

有現場學生爆料：「現在陽性指數增長，醫院只給本院職工提供口罩，研究生規培生不提供N95口罩，陽性就通知家長領回家」，「上屆就因為壓榨夜班學生凌晨起來採血，導致輕生」。

另一段視頻顯示，江蘇人民醫院的專業學位研究生聚集抗議，要求合理政策。

抗議學生：「同工同酬！」

南昌大學江西醫學院爆發學生抗議

同一天晚上，在南昌大學江西醫學院也爆發學生抗議。該校專業研究生高喊口號，要求提高工資待遇。

抗議學生：「同工同酬！同工同酬！」

四川大學華西臨床醫學院爆學生抗議 要求同工同酬

同一天晚上，因高強度工作和無法請假等原因，四川大學華西臨床醫學院的學生舉行遊行抗議，要求自願返鄉，同工同酬。

抗議學生：「同工同酬！拒絕雙標！自願返鄉！不要威脅！」

北京疫情大爆發 發燒就診者一週暴增16倍

中共當局近日突然放鬆防疫管控，大陸各地疫情快速延燒。12月11日，北京市發燒門診就診患者2.2萬人次，是一週前的16倍。同時，120急救電話呼入量急劇增加，達到平時的6倍。在疫情爆發之際，官方卻要求要大力推進復工，引發民怨。

北京遭沙塵襲擊 達嚴重污染標準

12月12日，北京市遭沙塵襲擊，達到嚴重污染標準。北方多地也遭遇沙塵天氣。

中國大陸天氣網報導，12日上午10時57分，北京多地沙塵濃度已破千，達空氣嚴重污染標準。

北方多地也遭到沙塵天氣襲擊。12日，內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津以及新疆等9省市區的部分地區有揚沙或浮塵天氣。

新唐人電視台記者趙鳳華、蔣鑫綜合報導

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