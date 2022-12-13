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（中央社記者張建中台北13日電）自行車大廠巨大要求供應商展延票期，台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，看到負面消息很吃驚。他說，機械業短暫遇到問題，相信最終會克服困難，今年產值仍可望成長10%，明年第2季將迎接春燕到來。

受低價車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升影響，巨大面臨客戶要求展延票期到120天，因而向供應商要求從今年12月到明年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天。

魏燦文今天出席經濟部舉辦智慧機械雲創新跨域服務成果論壇，他說，看到負面消息很吃驚，對於應該不會發生的現象，媒體卻大肆渲染，覺得不應該。

魏燦文表示，一個企業經營幾十年，一個壞消息打擊社會安定力量，「這樣不好」。他今天接獲工業局的關心電話，了解機械業是否有企業遭銀行收回融資的情況。

他說，當很多人唱衰台灣的時候，機械業頂著大風大浪，不斷創造藍天。今年從9月開始，機械業產值開始有些衰退，不過，累計前11月產值還是維持成長，預期今年總產值可望達新台幣1.45兆元，將成長10%。

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魏燦文表示，機械業智慧製造大聯盟3年前結合電電公會及軟體協會一起思考機械業未來的路，符合ESG（環境、社會、公司治理）、保護地球精神，製造節能減碳設備供應全球廠商，為地球環境及整個台灣技術進步打拚。

魏燦文說，機械業雖然短暫遇到問題，相信最終會克服困難；將秉持幾十年來的韌性，不斷研發投入，預期明年第2季可望迎接春燕到來。（編輯：楊蘭軒）1111213